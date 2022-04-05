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清明節「燒口罩、疫苗」祭祖　陸官媒開罵：消費祭拜傳統！

▲▼清明節「燒口罩、疫苗」祭祖　陸官媒開罵：消費祭拜傳統！。（圖／翻攝微博）

▲防疫紙紮祭品。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸紙紮祭品近年不斷有新花樣，今年清明節甚至出現了紙紮疫苗、紙紮口罩，被大陸官媒《新華社》旗下《半月談》批評是「追求獵奇」與「博人眼球」，更是對清明祭拜傳統的惡意消費。

《半月談》的文章中提到，每逢清明，各種祭品開始銷售，除傳統的「金元寶」「紙錢」外，還出現了「冰箱」「電腦」「汽車」等現代生活用品，甚至「名包」「名酒」「豪宅」也是「應有盡有」，一些商家利用大家的祭拜需求和思念之情大肆發展「白色經濟」。

▲▼清明節「燒口罩、疫苗」祭祖　陸官媒開罵：消費祭拜傳統！。（圖／翻攝微博）

文章中指出，疫情發生以來，更有商家把「創意」的腦筋動到了防疫物品上，出現了紙紮防禦用品口罩、疫苗等荒唐的產品，讓人瞠目結舌。

文章中也強調，這種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費，「從古至今，清明的核心都是祭奠逝者、緬懷先人、寄託哀思，隨著文明的進步和發展，我們不斷在推進綠色、文明的殯葬新風尚，讓清明回歸到慎終追遠的本質。」

另外，對於墓地不斷漲價的亂象，文章也點名，「北京不少陵園的墓地價格達到了20萬（人民幣）以上，上海一陵園最低報價11萬元，上不封頂。更有陵園的價格年均上漲幅度達到了25%以上。」

▲▼清明節「燒口罩、疫苗」祭祖　陸官媒開罵：消費祭拜傳統！。（圖／翻攝微博）

文章中提到，墓地價格不斷高漲，讓很多人難以負擔，「高價墓地」現象日益成為人們關注的民生問題，墓地價格為何越來越高？土地資源稀少，墓地市場供給不足，民間傳統的喪葬觀念，以及部分經營性公墓盲目開發高檔、豪華墓穴等情況，都是「高價墓地」的背後推手

文章最後指出，今年「兩會」期間，全國人大代表崔建梅就建議「清理天價墓地，全面取消經營性公墓」。殯葬改革是民生大事，「高價墓地」頻現關乎人民群眾能否逝有所安。遏制「高價墓地」需要多方共同努力，不斷完善《殯葬管理條例》，大力發展公益性墓地，從制度上予以保障更是值得更多關注和思考。

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