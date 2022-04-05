一家出門掃墓！大姑「沒人弄午餐」怒罵...她氣炸　網勸：妳閉嘴

▲原PO看不下去婆家寵大姑的行徑，卻被網友勸「閉嘴」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

許多家庭都會利用清明連假的空檔掃墓，與親人一起祭拜祖先。但有位網友在《匿名公社》表示，自己跟婆家一早出門掃墓，而大姑中午起床肚子餓，發現「沒人幫弄午餐」就打來怒罵，讓她相當傻眼。

原PO說道，大姑不想幫婆家掃墓就跑回娘家躲，「結果我們掃墓沒辦法準時回家幫她弄午餐，就打來飆罵」，原PO當場傻眼，「都快40了，自己弄午餐很難嗎？」並表示大姑一早跟原PO婆婆說，「我已經嫁出去了，不能跟著拜祖先」，婆婆也有表明會來不及回家弄午餐，「結果大姑中午睡醒肚子餓就打來罵人」。

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原PO直言，「我一直不爽我婆婆太寵她」，認為大姑都可以不想跟自己公婆住，任性跑回娘家，「那為什麼我想搬出去，還被罵不孝？」原PO越想越生氣，並忍不住脫口說了一句「誰寵誰負責」，結果卻遭自己老公和公公狂罵，讓原PO氣炸，「自己寵的怪誰啊？我也沒有很想住婆家好嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應，「婆婆被她的女兒罵，妳在旁邊幸災樂禍，這麼不長眼，不罵妳罵誰」，「妳都不要出主意，也不要說話」，「妳閉嘴，這時候就是靜靜看好戲就好」，「她也嫁出去，把她當空氣就好」，「要看場合講話」，「直接叫妳婆婆馬上回家煮給她吃啊，妳不要管」。