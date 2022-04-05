清明掃墓買紙紮豪宅送跑車　陸「白色經濟」奇葩祭品惹議

▲民眾祭祀焚燒的冥府豪華別墅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸民眾經濟能力提高，不少人會在清明掃墓希望能給祖先「風光」一點，包括別墅、豪車、名酒等推陳出新的的豪華紙紮祭品成為民眾首選，帶動一股「白色經濟」。不過，這也引起大陸官媒注意，在清明期間發文批評，一味追求闊綽花哨的祭奠方式顯然不合適，鋪張焚燒還將埋下安全隱患，造成環境污染。

▲高170公分的紙紮「豪宅」，內部家電用品俱全，還送一部有駕駛的名車。（圖／翻攝淘寶）

《央廣網》報導，近年來，上香燒紙的現象已大大減少，但仍有商家製作售賣各式「奇葩祭品」，除「金山銀山」、「豪華跑車」、「名錶首飾」、「大牌奢侈品」外，更有「童男女」、「丫鬟」模樣的紙紙紮祭品，也赫然出現在售賣品中。

在清明節前夕，大陸部分路邊攤商、雜貨店鋪、農村小賣部裡，「金元寶」、黃紙（紙錢）、「金磚」等紙質祭品開始銷售，還有各種面值的冥幣，甚至做成美元、英鎊、玉皇通寶錢的樣式。

▲紙紮祭品推陳出新，還有高級早餐套裝。（圖／CFP）

在傳統紙錢祭品之外，紙紮電鍋、飲水機、冰箱、空調等「傢具」祭品僅是「入門」款，甚至還有車長2公尺的紙紮「越野車」，輪胎、車窗、把手、天窗齊備，駕駛座上還配有一名「司機」，看到有民眾感興趣，攤主還會熱情招呼，「全套168元（人民幣），贈送駕照、行照，檔次高、有面子。」

此外，部分商家還主打豪宅別墅、昂貴名車，也有店家推出「私人訂制」服務，「只要你能想到的，都可手工製作。」一時之間，「白色經濟」在後輩子孫期待讓祖先擁有「舒適」的環境下，成為這段時間的熱門行業。

一位從事殯葬相關人員表示，這類祭品多為紙製品，滿足傳統的燒紙祭拜習俗，這些商品製作門檻低，簡單的印刷設備就能生產，成本也非常低廉，「因為利潤高、耐儲藏、不易腐爛，如果當年賣不完，還可以來年再賣。」

▲紙紮祭品成本低，賣不完還可保存，成為「白色經濟」的主力商品。（圖／CFP）

不過，部分祭品存在著違規生產、粗製濫造的現象，更令外界憂心的是，在「白色經濟」的背後，還潛藏著空氣污染、火災風險等問題。」長沙明陽山殯儀館館長李寧表示，「很多商家會用言語給消費者傳播，燒祭品才能得到祖先的保佑、造福子孫等迷信思想，讓白色消費現象愈演愈烈。」

對於日漸浮誇奢靡的祭拜現象，湖南江永縣文明辦主任田豐明認為，花式祭品折射的祭掃陋習，是對傳統習俗的誤讀，更是對現代文明的褻瀆，「近年來，各地大力提倡移風易俗，城區公墓內專門設有香紙燃燒爐，提倡鮮花祭奠、植樹寄思、家庭追思等綠色低碳祭祀，但在一些地區，尤其是農村，由於墓地分散，要改變清明燒紙的祭奠方式，仍然存在很大難度。」