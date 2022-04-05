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天兵俄軍「偷筆電」當防彈衣陣亡！　網譏：打中電池直接就地火化

▲▼天兵俄軍「偷筆電」當防彈衣陣亡！　網譏：子彈打中電池=就地火化。（圖／推特／Anastasiia Lapatina）

▲烏克蘭士兵在死亡俄軍的防彈衣中發現一台筆電。（圖／推特／Anastasiia Lapatina）

記者王佩翊／編譯

俄烏衝突陷入膠著，俄軍疑似因為士兵大量傷亡導致軍力不足，且後援補給線也斷掉，只能緊急撤離部分地區的軍隊，以重組部隊。然而有一名在前線作戰的烏克蘭士兵，原本想脫下戰死俄軍身上的防彈衣作為備用軍備，然而卻發現對方穿的防彈背心內層並非裝甲板，而是裝了一台不知從哪裡偷來的蘋果筆電。筆電雖然也是金屬板，但基本上沒有防彈功能，甚至還有可能會引發爆炸。

根據烏克蘭記者拉佩提那（Anastasiia Lapatina）與新聞機構NEXTA所公布的一段影片，掌鏡的烏克蘭士兵表示，他原本正要從一名俄軍士兵的屍體上，將防彈衣脫下，沒想到待他取下防彈背心，留心查看後，卻發現這件防彈衣的內層竟然沒有防彈用的夾層，反而塞了一台偷來的MacBook Air。

影片中的筆電早已破爛不堪，而相關影片瞬間引發上萬網友關注。網友狠酸，「俄羅斯討厭西方價值觀，但還是很愛賓士跟蘋果」、「太愚蠢，竟然不知道筆電被子彈擊中會燃燒」、「如果電池被擊中，他會當場被火化」、「他一定誤會了AppleCare的意思」等。

事實上，烏克蘭當局先前就踢爆，在前線尋獲的俄軍軍備中發現，俄羅斯坦克T-72和T-80的保護層是用紙蛋盒製成的，而俄羅斯軍隊防彈衣裡裝的並不是裝甲板，而是一層薄薄的紙板，也就是「紙板防彈衣」。

烏克蘭國家預防腐敗局（NACP）局長諾維科夫（Oleksandr Novikov）因此還透過官網，公開發布給俄羅斯聯邦國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的致謝信，語帶嘲諷地感謝俄國國防部貪污「貪到軍備上」，導致俄羅斯用於攻擊烏克蘭的軍備在兩國開戰前就已經被盜，因此烏克蘭不費吹灰之力，就能輕易擋住俄軍的攻勢。

►貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克　烏官員開酸：謝囉

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

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