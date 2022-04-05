花蓮暴增10例！超商員工再傳4人　足跡重疊2場所「發細胞簡訊」

▲花蓮防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者黃品臻／綜合報導

花蓮5日一口氣暴增10名本土病例，花蓮縣政府也公布確診者13張海量足跡，衛生局長朱家祥指出，10例新增個案可分為三大塊，第一與案23649男兒科醫生、慈濟大學教授有關；第二與案24686超商員工有關；第三則是與外縣市確診者有過接觸的個案。

朱家祥指出，案24837、24875、24933都是案23649男兒科醫師、慈濟大學教授的相關接觸者，Ct值分別為36、38.3、11.7，皆是因為3月28日與案23649在校內實驗室有長時間接觸而染疫。其中案24933為來自巴基斯坦的外籍學生，4月1日做過快篩是陰性，4月2日被列為居家隔離對象，PCR篩檢後確認為陽性，4月4日開始有流鼻水、發燒的症狀，已完整接踵過3劑疫苗，由於Ct值較低、病毒量高，且活動範圍多是在宿舍，已將同住學生列為居家隔離對象。

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另案24874、24932、24934皆為案24686超商員工的朋友，其中案24874為20多歲女性、牛巴達餐廳的員工，4月1日與案24686到奧斯卡美式餐廳用餐、邵禡調酒後，於4月3日被列為居家隔離對象，PCT採檢確診，且4月4日出現流鼻水、發燒、關節疼痛等症狀，但是4月1日被感染後，個案還是有到牛巴達餐廳上班，因此縣府已緊急要求牛巴達停業並進行全面清消、所有員工居家隔離。

此外，朱家祥表示，由於案24874的Ct值是15.2，病毒量高且感染力高，因此縣府將針對奧斯卡美式餐廳、邵禡調酒有實聯制登記、於同時段足跡重疊的民眾發送細胞簡訊，呼籲民眾可以出面做進一步的篩檢。

朱家祥指出，今日新增的10例確診個案，還有3例與外縣市確診個案有關，其中案24931、24872皆為世新大學學生，Ct值分別為37.5、34.9，案24931於4月3日被列為居家隔離對象，做完快篩後結果是偽陽性，4月4日再度篩檢陽性確診。另外案24872的指標個案亦是同班同學，3月30日坐火車回到花蓮，4月3日被列為居家隔離對象，PCR篩檢後也是陽性確診，目前沒有任何症狀，值得注意的是，此個案曾經到過大魯閣保齡球花蓮館、國富十街公園、部立花蓮醫院急診室等地，其中4月1日因發生車禍被送到部立花蓮醫院急診室，但由於Ct值較高，傳染力較低，不需太過擔心。

朱家祥於記者會最後也公布，花蓮縣今日共匡列居家隔離128人、自主健康管理38人、採檢166位、正在進行清消的有63處場所，此外統計從3月31日至4月4日，花蓮縣共篩檢2917人，陽性個案有3位。朱家祥也呼籲，有收到細胞簡訊的民眾，或與確診者有同時段足跡重疊者，請盡快到花蓮部立醫院進行篩檢，防堵疫情持續擴散。

▲花蓮確診個案接觸者匡列情形。（圖／翻攝自臉書）

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