單日確診破200例！　陳時中：高峰期看起來還沒到

▲陳時中說，高峰期目前看起來還沒到。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

本土今（5日）狂燒增216例，破200例是否能定義為Omicron的大爆發？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，高峰期看起來還沒到。

陳時中說，每個人對大爆發定義不太一樣，觀察200例到不到高峰期，「看起來還沒到」，要看後續發展情形。至於高峰期還沒有到的意思是？陳時中進一步說明，現在看起來還有幾條不明傳播鏈，整體發展曲線來看，「現在頂多在一個高峰持平情況」，會不會往上走不知道。

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陳時中指出，有幾個地方並沒有完全收斂中，有幾條不明感染鏈，所以不認為現在已達高峰，覺得「還會在發展中」。

另近來輕症者是否可在家隔離引發討論，有醫師認為去年5月把案例留家中會造成居家感染延燒？陳時中表示，把確診者放家，一定是達到一個醫療量能無法的情況才會往下走，居家確診者留在家風險當然大，但也不會說萬一有這情況下，會從一人一戶先做起。

陳時中提到，目前恐怕社區接受度不高，對於家裡旁邊有人居隔的就已經非常緊張，怎麼讓大家接受此情況，要跟大家能說明更清楚，基本上若能一人一戶情況就不會有，或全家一起居隔，這些都是想法做法。陳時中最後強調，未來要隔離天數也會變少，能承受量能是1000到1500。