上海2021年GDP達4.3兆「坐穩龍頭」　武漢走出疫情經濟飆漲12%

▲上海GDP位居全大陸第一 。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸2021年城市GDP出爐，上海和北京突破4兆（人民幣，下同，約新台幣18兆）大關，廣東深圳市跨越3兆門檻，廣州市則以2.8兆位居第四。

據《21世紀經濟報導》整理，去年排名前30的城市經濟總量為48.9兆，貢獻比42.75%，其中「兆級城市」再增一席，廣東東莞市GDP達1.0855兆，成為廣東第4個、大陸第24個兆級城市。

具體來看，「魔都」上海繼續坐穩龍頭，GDP達到4.3215兆，實際增速為8.1%；北京以4.027兆位居第二，增速為8.5%；第三則為深圳，GDP為3.0665兆，增速略低為6.7%。

▲疫情爆發時，武漢封城重挫經濟。（圖／CFP）

值得注意的是，湖北疫情後復甦勢頭迅猛，13個城市2021年經濟增速全部實現由負轉正，平均增速達到13%，12個城市入圍增速排名前20。其中武漢市增速達12.2%，經濟總量1.7717兆，位居全大陸第9名。

不過陝西西安市受疫情影響，在排名前30的城市中增速墊底，僅為4.1%，GDP總量1.07兆，全省佔比約36%。河南鄭州則在洪災和疫情雙重影響下，GDP按年增長4.7%，增速在兆級城市中僅高於西安。

據《21數據新聞實驗室》統計，2021年GDP百強城市近半分布在江蘇、山東、廣東、浙江等省份，數量分別是13個、11個、10個及8個。

誰將是下一個兆級城市？報導指出，目前9000億量級城市存在明顯斷層。江蘇的常州和徐州、山東煙台及河北唐山GDP均在8000億量級，這些城市有望在未來幾年躋身兆級城市之列。

▼ 大陸2021年GDP排名前30的城市。（圖／21世紀經濟報導）