57萬YT「觸電網」無預警被下架！12年心血全毀　網傻：預告片哪看

▲知名預告片YouTube頻道「觸電網」被檢舉下架。（圖／翻攝觸電網臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「觸電網- True Movie電影情報入口網」經營12年，累積57萬訂閱，頻道內容為上傳各類電影的預告為主。沒想到，觸電網於4日無預警被下架，讓經營的站主無奈表示，「我想我可能已經沒有心力再重新來過，人生也沒有這麼多個20年可以揮霍。」

「觸電網下台一鞠躬」，觸電網4日透過臉書發文表示，某影業透過檢舉70支預告片的方式，將他們經營12年、累積57萬訂閱的頻道下架，且被檢舉的影片中有某影業當初提供的影片及其他公司提供的預告片。

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觸電網表示，過去就跟某影業發生糾紛，「後來我選擇忍氣吞聲公開道歉了事，至此我們再也沒有上傳過某影業的預告片，跟某影業不相往來，也無任何評論，無奈某影業這次還是不守承諾過河拆橋，故技重施並溯及既往的把我們之前合作過的影片全數檢舉下架，也導致頻道因此報銷，十多年的辛勞成千上萬支的預告片全都付之一炬」，「我想我可能已經沒有心力再重新來過，人生也沒有這麼多個20年可以揮霍」。

網友看完紛紛留言，「站長加油，多年來找預告片首選，還能意外收穫許多不錯的佳片」、「從我還是大學生看到現在…已經30多了…辛苦了」、「辛苦了，站長。以前都是從你的網頁看一些預告片挑選那些要去電影院看」、「站長辛苦了！印象很深的學生時代都靠觸電網提供的資訊了解電影消息，很感謝很替你不捨」、「謝謝觸電網，真的讓我認識很多不是很有討論度的好片，每次找新片預告一定都是透過這裡」。

▲觸電網PO出被檢舉的截圖。（圖／翻攝觸電網臉書）



但也有網友說，「YouTube是決定下架的人，說明那些內容不適合吧」、「YT版權砲是隨便都可以檢舉的，很多頻道都會被莫名砲」、「觸電網一直以來的說法是他們有拿到授權，但提不出來，如果真的有授權那人家幹嘛版權警告」、「沒授權被告很正常，但一般片商也不會在乎預告片有沒有被盜，畢竟預告片做出來就是希望更多人被其吸引而進電影院觀賞，YT流量收入對片商來說不過一根毛」、「他不就是把片商翻譯好的預告拿來給自己YT頻道開營利」、「拿免費資源營利，片頭又醜又吵，下架真的剛好而已」、「轉載電影預告片，還貼自己的浮水印」。

「問題是只要拿的出版權證明都能解ban不是嗎？」面對網友的提問，觸電網表示，「可以申訴，但有點麻煩，現在整個頻道都不見了，還真的不知道要按哪邊去申訴。而且一次70多支，都是過期已久的影片，我要去蒐集資料證據也需要一段時間」。

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