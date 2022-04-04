謝謝北榮「救了我太太」！他二度當爸　淚曝驚險生產過程

▲臺北榮總桃園分院，心玥產後護理之家 。（圖／北榮提供，以下同）

生活中心／綜合報導

在春櫻繽紛的日子，一聲清脆的嬰兒哭聲，在充滿喜悅的產房裡，馮先生和太太開心迎來二寶。馮先生激動分享心路歷程，感動淚謝醫師團隊及細心照顧的護理師們，「救了我太太也拯救了我」，並決定入住心玥產後護理之家－大寶房。

馮先生和太太二年前第一個寶貝在產科黃景瑩主任悉心照顧下，39週順利出生了。這次第二胎依然選擇臺北榮總桃園分院產科團隊。但是，這次在孕期過程一直胎象不穩，35週開始有陰道出血情形，因此住院安胎。

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不料，只有36週的小寶貝卻迫不及待的想見面，3/15太太以自然産生下了健康的小寶貝，再次當爸爸內心依然感動。可是産後因為胎盤無法自然分娩，且出現大量出血，血壓下降、呯吸困難，意識愈來愈模糊，看著醫護人員忙進忙出的在處理，初生的喜悅沒了，取而代之的是焦急、恐懼，會不會失去太太，負面無助的情緒籠罩著，只能不斷向上天祈禱太太平安！在醫護團隊緊急的處理後，終於止住大出血了，第一次覺得死亡是離自己這麼的近，也體會到女人生孩子真的很偉大，滿滿感恩的心，感謝堅強的臺北榮總桃園分院産科醫療團隊。

婦產科黃景瑩主任表示，台灣的早產兒比率逐年在增加，自103年的8.95％至109年10.62％，這位產婦當時僅有36週，在自然産後無法自然分娩胎盤，雖藥物使用後依然無效，只能以徒手剝離術分娩胎盤，在分娩後仍有部分殘留，因此緊急以超音波協助診斷，再以子宮刮除術順利將殘留碎片清除，並成功止住產後大出血。

在經歷生產大關，產婦馮太太身體漸漸的恢復，出院後抱著可愛的小寶貝，來到醫院附設的心玥產後護理之家，早產的寶貝僅有2600多公克，但是在醫護團隊愛心呵護下慢慢長大了，馮太太表示心玥產後護理之家不僅環境優美，有山林環抱、日月星空的美景外，還有最優質的護理團隊，一直耐心協助產後的照護，教導母乳哺餵及照護寶寶的技巧，覺得十分放鬆且舒適，是最好的決定。

臺北榮總桃園分院在盧星華院長的帶領下積極發展特色醫療，本院產科團隊有著20多年資深經驗的醫護人員，更有強大的各科醫療後盾，不僅數次通過母嬰親善醫院認證，且曾獲區域醫院優等的殊榮。本院為中重度急救責任醫院，是高危險妊娠孕婦醫院、周產期高風險計畫醫院、母乳哺育計畫醫院、兒科專責醫院、兒少保護醫院，未來更朝著全方位母嬰家庭照護醫院努力，因此在110年11月成立了大桃園地區唯一的公立醫院附設的心玥産後護理之家，希望給予孕產媽媽完整的孕期及產後服務。

心玥產後護理之家在成立後受到許多媽媽的支持與肯定，在專業的服務、合理的價格下，安心、溫馨、幸福的親子照護，讓產後的母嬰都能享受高品質的五星級醫護服務及全方位的照護與關懷，期待能嘉惠更多的孕產媽媽及新生兒家庭，一起為台灣幸福家庭努力。

馮爸爸感謝信全文：

首先要真誠的感謝：臺北榮民總醫院桃園分院全體同仁

特別感謝：主任－黃景瑩醫師

助理：詹佳綺

護理長：康金玟護理長

產房：梁家菱

小兒科醫師：黃治綱醫師

護理師：江佩芳

以及護理站所有護理師

我的太太於2022/3/11出現出血的情況，緊急到榮總桃園分院看醫生，經過黃景瑩醫師評估後，由於週數為35周多，需住院安胎，弟弟於2022/3/15出生，嬰兒週數為36周整。

生產的過程雖然辛苦，但也算順利生產，可是就在順利見到弟弟以為一切順利時，太太出了狀況，胎盤沒有辦法順利取出，當下的我感到非常焦慮，並且在產房內陪著太太，後來醫師使用人工的方式替太太取出,我在外面都能聽見太太的哭喊。

終於經過煎熬的等待，太太被推出產房，但有出現大量出血的情況，我時刻關注太太的狀況,並且請護理師們來查看，做出適當處置，但出血量依舊沒有減少，經過黃醫師超音波的判斷為子宮內留有胎盤剩餘組織,需要做全身麻醉，做子宮內壁刮除的手術。

其實以前總聽說，女人生小孩是拿命換來的，女人生小孩有多危險，但沒有實際經歷過，真的不理解幾個字背後的涵義有多深多危險。

愛是沒有辦法被量化的是沒有辦法被計算的，以前知道我愛我太太，但不知道我有多愛她，這次發生了這些事情，我能深刻的體會到，我的現在、我的未來，都需要我太太陪在我身邊，少了她好像一切都不再重要也沒有意義，再多的錢、再多的其他事物，都沒有辦法彌補這份遺憾，這不像是其他疾病，例如癌症，醫生宣告6個月後會死亡，有很多的時間去跟彼此道別，去做好心理準備，去接受未來沒有另一半的日子，這是親眼見到我最愛的女人,生命一點一滴慢慢的在我眼前消逝，如果當初知道她會承受這些，我會選擇不生小孩。焦急的我我當下能做的就只有相信醫師，相信醫療團隊。

後來太太從手術室出來了，經過醫師們與護理師們的努力，我太太出血的情況止住了，但依然虛弱，我看著虛弱的太太，內心無比的難受，只能牽著太太無力的手，心裡默默地祈禱。

最終，太太在大家細心的照顧下，一天天恢復活力與生機,經過這次的事情讓我內心又成長了，體會到另一種不同的感受，這件事讓我上了一課，很難言喻的感受，但願天下所有的產婦能順利生產，不用承受這些痛苦及煎熬，祝福他們。

真的非常感謝專業的醫師團隊及細心照顧的護理師們，救了我太太也拯救了我，在跟太太討論過後，決定帶著剛出生的寶寶，入住心玥產後護理之家－大寶房。

我相信太太在心玥產後護理之家坐月子的期間，縱然我不在太太身邊，太太也能獲得最完善的照顧，也有最專業的團隊做後盾。

很難言喻此刻的心情，很複雜，但千言萬語我想就用謝謝來代替吧！

謝謝榮總桃園分院，謝謝所有幫助過我與太太的人，謝謝！