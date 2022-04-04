　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

謝謝北榮「救了我太太」！他二度當爸　淚曝驚險生產過程

▲▼ 。（圖／北榮提供）

▲臺北榮總桃園分院，心玥產後護理之家 。（圖／北榮提供，以下同）

生活中心／綜合報導

在春櫻繽紛的日子，一聲清脆的嬰兒哭聲，在充滿喜悅的產房裡，馮先生和太太開心迎來二寶。馮先生激動分享心路歷程，感動淚謝醫師團隊及細心照顧的護理師們，「救了我太太也拯救了我」，並決定入住心玥產後護理之家－大寶房。

馮先生和太太二年前第一個寶貝在產科黃景瑩主任悉心照顧下，39週順利出生了。這次第二胎依然選擇臺北榮總桃園分院產科團隊。但是，這次在孕期過程一直胎象不穩，35週開始有陰道出血情形，因此住院安胎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料，只有36週的小寶貝卻迫不及待的想見面，3/15太太以自然産生下了健康的小寶貝，再次當爸爸內心依然感動。可是産後因為胎盤無法自然分娩，且出現大量出血，血壓下降、呯吸困難，意識愈來愈模糊，看著醫護人員忙進忙出的在處理，初生的喜悅沒了，取而代之的是焦急、恐懼，會不會失去太太，負面無助的情緒籠罩著，只能不斷向上天祈禱太太平安！在醫護團隊緊急的處理後，終於止住大出血了，第一次覺得死亡是離自己這麼的近，也體會到女人生孩子真的很偉大，滿滿感恩的心，感謝堅強的臺北榮總桃園分院産科醫療團隊。

▲▼ 。（圖／北榮提供）

婦產科黃景瑩主任表示，台灣的早產兒比率逐年在增加，自103年的8.95％至109年10.62％，這位產婦當時僅有36週，在自然産後無法自然分娩胎盤，雖藥物使用後依然無效，只能以徒手剝離術分娩胎盤，在分娩後仍有部分殘留，因此緊急以超音波協助診斷，再以子宮刮除術順利將殘留碎片清除，並成功止住產後大出血。

在經歷生產大關，產婦馮太太身體漸漸的恢復，出院後抱著可愛的小寶貝，來到醫院附設的心玥產後護理之家，早產的寶貝僅有2600多公克，但是在醫護團隊愛心呵護下慢慢長大了，馮太太表示心玥產後護理之家不僅環境優美，有山林環抱、日月星空的美景外，還有最優質的護理團隊，一直耐心協助產後的照護，教導母乳哺餵及照護寶寶的技巧，覺得十分放鬆且舒適，是最好的決定。

臺北榮總桃園分院在盧星華院長的帶領下積極發展特色醫療，本院產科團隊有著20多年資深經驗的醫護人員，更有強大的各科醫療後盾，不僅數次通過母嬰親善醫院認證，且曾獲區域醫院優等的殊榮。本院為中重度急救責任醫院，是高危險妊娠孕婦醫院、周產期高風險計畫醫院、母乳哺育計畫醫院、兒科專責醫院、兒少保護醫院，未來更朝著全方位母嬰家庭照護醫院努力，因此在110年11月成立了大桃園地區唯一的公立醫院附設的心玥産後護理之家，希望給予孕產媽媽完整的孕期及產後服務。

心玥產後護理之家在成立後受到許多媽媽的支持與肯定，在專業的服務、合理的價格下，安心、溫馨、幸福的親子照護，讓產後的母嬰都能享受高品質的五星級醫護服務及全方位的照護與關懷，期待能嘉惠更多的孕產媽媽及新生兒家庭，一起為台灣幸福家庭努力。

▲▼ 。（圖／北榮提供）

馮爸爸感謝信全文：

首先要真誠的感謝：臺北榮民總醫院桃園分院全體同仁
特別感謝：主任－黃景瑩醫師
助理：詹佳綺
護理長：康金玟護理長
產房：梁家菱
小兒科醫師：黃治綱醫師
護理師：江佩芳
以及護理站所有護理師

我的太太於2022/3/11出現出血的情況，緊急到榮總桃園分院看醫生，經過黃景瑩醫師評估後，由於週數為35周多，需住院安胎，弟弟於2022/3/15出生，嬰兒週數為36周整。

生產的過程雖然辛苦，但也算順利生產，可是就在順利見到弟弟以為一切順利時，太太出了狀況，胎盤沒有辦法順利取出，當下的我感到非常焦慮，並且在產房內陪著太太，後來醫師使用人工的方式替太太取出,我在外面都能聽見太太的哭喊。

終於經過煎熬的等待，太太被推出產房，但有出現大量出血的情況，我時刻關注太太的狀況,並且請護理師們來查看，做出適當處置，但出血量依舊沒有減少，經過黃醫師超音波的判斷為子宮內留有胎盤剩餘組織,需要做全身麻醉，做子宮內壁刮除的手術。

其實以前總聽說，女人生小孩是拿命換來的，女人生小孩有多危險，但沒有實際經歷過，真的不理解幾個字背後的涵義有多深多危險。

愛是沒有辦法被量化的是沒有辦法被計算的，以前知道我愛我太太，但不知道我有多愛她，這次發生了這些事情，我能深刻的體會到，我的現在、我的未來，都需要我太太陪在我身邊，少了她好像一切都不再重要也沒有意義，再多的錢、再多的其他事物，都沒有辦法彌補這份遺憾，這不像是其他疾病，例如癌症，醫生宣告6個月後會死亡，有很多的時間去跟彼此道別，去做好心理準備，去接受未來沒有另一半的日子，這是親眼見到我最愛的女人,生命一點一滴慢慢的在我眼前消逝，如果當初知道她會承受這些，我會選擇不生小孩。焦急的我我當下能做的就只有相信醫師，相信醫療團隊。

後來太太從手術室出來了，經過醫師們與護理師們的努力，我太太出血的情況止住了，但依然虛弱，我看著虛弱的太太，內心無比的難受，只能牽著太太無力的手，心裡默默地祈禱。

最終，太太在大家細心的照顧下，一天天恢復活力與生機,經過這次的事情讓我內心又成長了，體會到另一種不同的感受，這件事讓我上了一課，很難言喻的感受，但願天下所有的產婦能順利生產，不用承受這些痛苦及煎熬，祝福他們。

真的非常感謝專業的醫師團隊及細心照顧的護理師們，救了我太太也拯救了我，在跟太太討論過後，決定帶著剛出生的寶寶，入住心玥產後護理之家－大寶房。

我相信太太在心玥產後護理之家坐月子的期間，縱然我不在太太身邊，太太也能獲得最完善的照顧，也有最專業的團隊做後盾。

很難言喻此刻的心情，很複雜，但千言萬語我想就用謝謝來代替吧！

謝謝榮總桃園分院，謝謝所有幫助過我與太太的人，謝謝！

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／海軍宜陽艦官兵確診　恐怖Ct值僅9.2！
全裸女屍遭焚丟路邊！　烏克蘭女逃亡急找「保險套」
快訊／北市再曝6大張足跡！　晶華酒店、新光三越、台北車站
王喜11天前早確診！辯「空服員傳給我」　她怒：為何能登機
快訊／北市南港高工「大規模群聚」！　停課至4月11日
快訊／基隆3所大學全淪陷！　經國管理學院3生確診
快訊／基隆物流群聚「燒進托嬰中心」！　急匡列孩童PCR
快訊／別來了！新北「4大景點」擠爆：不建議前往
快訊／高雄防疫加嚴！　婚宴、演唱會快篩陰才可脫罩演出
快訊／基隆16處足跡曝！　火車站、教會、菜市場
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海軍宜陽艦官兵打3劑染疫！接觸同艦確診者　恐怖Ct值僅9.2

謝謝北榮「救了我太太」！他二度當爸　淚曝驚險生產過程

基隆「全民防疫、愛心篩檢」明啟動　林古昌：我知道有人在嘲笑

快訊／基隆3大學全淪陷！經國管理學院3生確診　全校遠距教學

宜蘭舞蹈班傳播鏈狂燒！新增5確診都是小學生　居隔二採陰轉陽

基隆某物流群聚「燒進托嬰中心」！2職員確診　緊急匡列孩童PCR

快訊／高雄婚宴、演唱會表演者　須持快篩陰證明才可脫罩演出

王喜怒PO鼻血照「給我說法」　醫揪1疑點狠打臉：公審醫護大可不必

蠶渾身都寶「大便製茶、蠶蛹變貓罐頭」　專家揭還能減少三高風險

港星採檢受傷揚言「通緝兇手」　陳時中捍衛醫護：不允許語言暴力

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

海軍宜陽艦官兵打3劑染疫！接觸同艦確診者　恐怖Ct值僅9.2

謝謝北榮「救了我太太」！他二度當爸　淚曝驚險生產過程

基隆「全民防疫、愛心篩檢」明啟動　林古昌：我知道有人在嘲笑

快訊／基隆3大學全淪陷！經國管理學院3生確診　全校遠距教學

宜蘭舞蹈班傳播鏈狂燒！新增5確診都是小學生　居隔二採陰轉陽

基隆某物流群聚「燒進托嬰中心」！2職員確診　緊急匡列孩童PCR

快訊／高雄婚宴、演唱會表演者　須持快篩陰證明才可脫罩演出

王喜怒PO鼻血照「給我說法」　醫揪1疑點狠打臉：公審醫護大可不必

蠶渾身都寶「大便製茶、蠶蛹變貓罐頭」　專家揭還能減少三高風險

港星採檢受傷揚言「通緝兇手」　陳時中捍衛醫護：不允許語言暴力

張志豪傷後開轟「我回來了」　期待林智勝障礙再堆高

戰火擋不了真愛！烏克蘭夫妻戰場披白紗　哈爾科夫殘骸下慶新婚

美國MIT「AI硬體創新計畫」　台積電為創始成員之一

海軍宜陽艦官兵打3劑染疫！接觸同艦確診者　恐怖Ct值僅9.2

俄軍撤離基輔郊外「別太樂觀」！北約：目標轉攻烏東、烏南

謝謝北榮「救了我太太」！他二度當爸　淚曝驚險生產過程

大陸傳「嬰兒做PCR被捅死」…醫護跪地搶救畫面曝！警方還原真相

T1最強控衛是我！　蔣淯安狂飆22分讓林韋翰首秀吞敗

基隆「全民防疫、愛心篩檢」明啟動　林古昌：我知道有人在嘲笑

北市藍營「小雞」陷焦慮？　吳怡萱曝：參選人看板掛張亞中不掛蔣萬安

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

快訊／今本土+133　另增142例境外

本土連續4天破百！陳時中點名「4地區」要高度警戒

快訊／09：50高雄規模4.8地震！　最大震度4級

港星抵台PCR爆血！莊人祥：幫止血遭拒

老公換BMW！公司嫩妹討載搶副駕

今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

本土增1名「中症患者」是20多歲年輕人

今晨10.1℃！颱風恐發展？　氣象局說話了

本土+183「比你預期少」？　他最擔心這縣市

即／高雄10足跡公布！好市多大順店、高鐵入列

交往2年0出遊她心情差　網看完全挺男友

清明節威力彩飆5.8億！　「4生肖、4星座」中獎運超旺

更多熱門

相關新聞

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

山東省濟南市近日發生一起罕見醫例，一名身懷四胞胎的22歲孕婦，分娩期竟不在同一天，第一個孩子和第二個孩子相隔4天出生，現在還都在重症監護室。此外，還有兩個孩子仍在母親體內。醫生感嘆，這種情況是大陸國內首例。

國中妹肚子突暴痛…醫見「有東西在滾」驚呆！

國中妹肚子突暴痛…醫見「有東西在滾」驚呆！

偏鄉原民產檢生產及就醫　花蓮提供交通補助

偏鄉原民產檢生產及就醫　花蓮提供交通補助

雷諾超科幻氫動力跑車3／18現身

雷諾超科幻氫動力跑車3／18現身

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

關鍵字：

北榮榮總榮總桃園分院台北榮總桃園分院生產

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

38歲男想認識她16歲女兒　悍母撂人把他活活打死

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面