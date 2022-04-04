警政署執行掃蕩地下金融專案　逮250人不法匯兌金流逾6千萬

▲警政署日前執行全國掃蕩地下金融專案。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，警政署指出，地下錢莊利用疫情期間民眾孔急用錢，結合暴力犯罪集團對借款人以暴力討債問題有升溫現象，加上地下匯兌業者為賺取高額非法佣金，提供跨境洗錢服務，造成金流斷點，嚴重妨害刑案之溯源追查。

警政署在清明連假前夕規劃「掃蕩地下金融專案行動」該專案從3月21日至4月1日為期2週，發動全國各警察機關強力打擊地下錢莊及地下匯兌，本次專案共破獲地下錢莊155件250人，被害人多達227人，違法放貸金額逾新台幣8千萬元，扣押新台幣1百32萬餘元；地下匯兌部分共計查獲11件18人，不法匯兌金額逾新台幣6千萬元，扣押新台幣2百18萬餘元；其中以台中市蔡姓主嫌主持的詐騙水房兼營地下匯兌營，該嫌業額高達5千餘萬元為最多。

▲警政署舉行全國掃蕩地下金融專案，查扣台東縣某水果行經營高利貸暴力討債，查扣部分贓款現金。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，分析這些高利貸業者手法，多利用網路社群刊登小額借款、電話簡訊廣告、LINE訊息、自製貸借廣告名片等方式，向民眾發放廣告，或以合法掩飾非法，本次全國專案掃蕩，發現臺東縣查獲水果包裝廠、當舖業者，放款年利率自40%至3600%間，警方順利收網逮捕湯姓主嫌等4人，被害10多位民眾多為小額借款，卻因高利率陷入無力償還地恐怖陷阱，借款人為躲避債務導致家庭破碎。

警方分析，地下通匯業者抽取之傭金約匯兌金額的0.1%至2%、或每筆抽佣100至500元，這些非法金流、匯往來地區以台灣、大陸之間最多，並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。

警政署藉此掃蕩成果呼籲民眾，有借款或匯兌需求均應向合法金融業者洽詢。向地下錢莊借錢得不償失，甚至連累妻兒家人；而透過地下匯兌匯款將成為業者之幫凶，圖自己匯款便利卻傷害國家整體金融秩序。

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