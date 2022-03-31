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清明連假恐大塞車　警政署建議「開車走這裡」避國道車流

▲警政署通令全台警力、針對清明連假易壅塞路段加派警力疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署通令全台警力，針對清明連假易壅塞路段加派警力疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

4月2日至5日為清明節連續假期，警政署為維護假期交通順暢與民眾行車安全，通令全國各警察機關期規劃交通疏導工作，針對全台重要旅遊景點、墓園、生命紀念園區等聯外道路，強化交通疏導維持行車秩序。警政署指出，分析2021年清明連假期間車禍案件，以「未注意車前狀況」709件為肇事最大宗；「未依規定讓車」686件排名第二，「左轉彎未依規定」217件為事故發生第三名。

▲警政署通令全台警力、針對清明連假易壅塞路段加派警力疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署通令全台警力、針對清明連假易壅塞路段加派警力疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

警方秀數據呼籲民眾返鄉掃墓長程駕車時，若有長途駕駛需求，應養足精神上路，避免疲勞駕駛及超速，遵守行車安全規範確保交通安全。警政署提醒駕駛人，清明連假期間宜避開鄰近墓園壅塞路段，並利用縣市政府掃墓公車、公路總局「清明疏運公共運輸優惠措施」避免長途行車壅塞困擾。

另外民眾亦可收聽警廣、高速公路1968服務網及「幸福公路」App掌握清明連假期間每天車流資訊，避開塞車路段及時段；警方也體醒，目前61線西濱快速公路已全線通車，可作為往來南北中長程旅途替代道路，如發現嚴重壅塞或發生交通事故，請撥打110或警廣路況通報專線0800000123，各地警方立即派員疏導車流，維護用路安全。

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