今本土增133例！分佈11縣市「新北市46例最多」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增133例本土個案，個案分佈全台11縣市，其中以新北市46例最多。

▲指揮中心4/4公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

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今日新增133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心4/4公布確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增境外移入個案為78例男性、63例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)、印尼(14例)、美國(6例)、中國(4例)、澳大利亞、泰國及馬來西亞(各3例)、法國、柬埔寨、新加坡及香港(各2例)、菲律賓、德國、愛爾蘭、日本、印度及韓國(各1例)移入，另77例調查中。入境日介於今年3月7日至4月3日。



▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）