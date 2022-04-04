農田驚見「蝴蝶刺青」全裸女屍　警靠2特徵確認職業

▲死者被發現時全身赤裸，警方公布配戴的手錶照片，希望民眾指認。



圖文／鏡週刊

十多年前，屏東縣里港鄉發現一具全裸女屍，屍體嚴重腐爛，但左臀上的蝴蝶圖案刺青清晰可見，因無法確認身分，案情陷入膠著，直到7個月後，死者住在新北市的親友報案協尋，才露出曙光。

在屏東縣里港鄉土庫堤防外種植山藥的陳姓農民，2006年10月14日下午到田裡工作時，突然聞到一陣惡臭，他沿著味道一路尋找，竟在一處水溝發現一具全身赤裸的屍體，嚇得趕緊報警。

警方獲報到場勘驗，確定死者是名女子，身上雖無外傷，但頭髮已經脫落，全身幾近腐爛，唯獨左臀上蝴蝶圖案的刺青依舊清晰可見，初步研判死亡超過二週。由於陳屍地點是砂石廠聚集區，十分偏僻，外地人不易到訪，警方推測死者或凶手應有地緣關係，因此公布死者左手戴的紫色長形女錶照片，請民眾協助指認、提供線索。

▼李姓女子（圖）死後靈異狀況頻傳，親友及警方都認為她在替自己申冤。



但經過半個月，女屍身分依然成謎，法醫相驗，死者上排左側犬齒連鑲二顆假牙，檢警為此還特別邀請牙醫、齒模師傅「會診」，希望從假牙找到辨識身分的線索。

從假牙、手錶等特徵，警方懷疑死者應是外籍人士，可能是特種行業的越南籍女子，但遍查高屏地區的失蹤人口，依舊毫無所獲，只好先以無名屍身分，將死者埋葬在里港公墓。

▼死者被發現時全身赤裸，警方公布配戴的手錶照片，希望民眾指認。



直到隔年五月，一名住在新北淡水的唐姓越南籍新住民女子，向新北市警局淡水分局報案，說住在屏東的李姓表姊2006年九月從越南返台後就失去音訊，屏東警方花了數月比對數千筆資料，終於在2008年確認李行蹤不明，進一步詢問唐，得知李身上有刺青，特徵、失蹤時間及地點，和里港女屍非常相像。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【冤魂化蝶追真凶2】凶手怨同居3個月被當ATM 車震後她因一句話慘死

【冤魂化蝶追真凶3】翻譯兒電梯見鬼狂哭 女屍化蝶盯警還託夢訴案情

【冤魂化蝶追真凶】全裸女屍遭棄荒郊 左臀蝴蝶刺青顯靈緝凶