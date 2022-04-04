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40萬豪華露營裝備住一晚...大太陽下收4小時　釣出露友真心話

▲▼ 外帶用防蚊用的白花油列為路必備良品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼近年露營成為熱門休閒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

氣溫逐漸回暖，又到了露營放空的季節，尤其清明連假、勞動節都陸續到來，各大社群也陸續開始出現露營相關的討論文章。有網友就在論壇Dcard上以「新手露營必備小物分享」為題，提到露營卻花了幾個小時收拾「像去打掃」，引起熱議，並意外釣出網友分享跟朋友的豪華露營團，全套30~40萬元帳篷裝備在太陽下收了4個小時收不完，「不知道愛露營還是愛打掃的」。

▲▼ 外帶用防蚊用的白花油列為路必備良品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲外帶用防蚊用的白花油列為必備良品（圖／記者翁伊森翻攝）

近期露營文討論度越來越高，日前網友在Dcard分享，露營新手必備小物，以及不同睡墊的重量、舒適性介紹，希望大家別失心瘋亂買，引起同好廣大迴響。

其中原po還分享入坑後的恐怖經驗，「一次跟朋友的團，有一戶跟我介紹了他家還有帶移動式冷氣機又加裡面的棉被組，當下一開始覺得很酷，但回程看他們大包小包的收納幾個小時，真的會起笑…畢竟我是來體驗生活的不同方式，又不是出門來打掃的…」

另外也釣出一名苦主自稱跟朋友豪華露營團，幾乎都Snow Peak全套30~40萬，「我收完之後就坐在旁邊陪我朋友他們收，連我陪著收都要4小時，一早收到下午兩點曬得要死，真的是不知道愛露營還是愛打掃的...」。另外也有網友認同回覆，「同意 不要帶太多東西 要去下一站的時候可以收很快」「真的！露營又不是去打掃，帶一堆東西幹嘛？」「有時候跟朋友莫名變成裝備大賽覺得沒必要這樣」。

▲▼ 外帶用防蚊用的白花油列為路必備良品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

原po以露營經驗2年分享必備小物，包括暈車防蚊萬用的白花油，還有指名滅小黑蚊的蚊香，藥品有外傷藥、酒精片、簡易包紮用具、胃藥、頭痛藥、ok蹦，怕打呼噪音必備耳塞，以及防曬乳，因他個人不喜歡指甲長長，還需要指甲剪。他也建議，裝備部分先多看多比較，「考量收納、形式、價格之後再入手，不然用兩次沒用到也是可惜，畢竟露營可以說東西太多了…」。

其他網友則補充，「耳塞真的必備！ 之前遇到會打呼的吵死」「小黑蚊的蚊香是整根超粗的那種比較好，用過一般蚊香真的沒用」「我還會帶枕頭棉被，因為這樣比較安心有家裡的感覺XD」「雖然不是易暈體質但路太彎太陡還是會，建議帶個白花油在身上擦完真的會比較舒服！」另外也有網友還會帶一些質感小物，「哩哩叩叩但擺起來很漂亮耶:)」


Dcard討論版「新手露營必備小物分享」連結網址：https://www.dcard.tw/f/talk/p/238460341?cid=ecaeb704-43ac-4dbb-a41c-5cb88b21e94b

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