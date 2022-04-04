▲近幾年全民瘋露營，尤其疫情嚴重時，更多人喜愛往戶外跑。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

近幾年全民瘋露營，尤其疫情嚴重時，更多人喜愛往戶外跑，不少新手也跟著入坑。有網友在Dcard上分享新手露營小物，點名包括「耳塞、白花油、蚊香」等都是夏天露營必備小物，引起網友共鳴。不過，15年資深露營咖艾婷則建議，頭燈以及高山瓦斯爐也都是露營必備小物。

有網友在Dcard上以露營2年經驗分享必備小物，包括暈車、防蚊可用的白花油，滅小黑蚊的蚊香，防露友藥品有外傷藥、酒精片、簡易包紮用具、胃藥、頭痛藥、ok蹦，怕打呼噪音必備耳塞，以及防曬乳。

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▲露營分享必備小物網熱議，點名「耳塞、白花油、蚊香」不能少。（圖／民眾提供）



文章一出，吸引其他網友熱議，紛紛分享過去經驗指「耳塞真的必備！之前遇到會打呼的吵死」、「小黑蚊的蚊香是整根超粗的那種比較好，用過一般蚊香真的沒用」、「有一次沒有關好白花油的蓋子，一整趟路程都是涼涼的」

資深露營咖艾婷則推薦頭燈、高山瓦斯爐等是露營必備小物，艾婷透露，許多人都會帶卡式爐露營，但高山瓦斯爐在高海拔山區更快加熱、也更輕便，至於頭燈不僅可光線照明，不用手持手電筒或手持營燈，就能空出雙手來做事、相對安全。