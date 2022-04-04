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余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉

▲▼ 余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

瘦身產品百百款，看得人眼花撩亂，想吃又不敢亂吃，最怕花了錢反倒還傷身。醫師提醒，民眾服用瘦身產品時，除了得先確定成分，還要尋找可靠並有認證之製造廠商，以免得不償失。

余祥銓月減12公斤　驚爆內幕大公開

農曆年前才剛傳出婚期將近的余祥銓就是苦尋不著瘦身門路的苦主之一，挺著大肚腩在螢光幕前的模樣實在令人不忍卒睹。媽媽李亞萍和二姊余苑綺擔心他的健康，也整天耳提面命要他減重。沒想到在家人都不看好的情況下，才經過短短一個多月，余祥銓竟然瘦了12公斤，從中年發福的身形，變身結實小鮮肉！余祥銓大方分享：「山茶花花纖油」就是致勝關鍵。

▲▼ 余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉 。（圖／業者提供）

▲余祥銓短短一個月就瘦了12公斤，分享「山茶花花纖油」就是他致勝的關鍵。

【官網優惠組】

茶花「阻油膜」嚴守防線　阻止脂肪入侵

日本京都藥科大學的吉川雅之教授研究山茶花多年，發現山茶花油中的大分子可以形成一種「阻油膜」效果，讓油脂被隔斷。一旦將這種成分加入食品中服用，就等於幫腸胃設下一道既嚴密又穩固的脂肪防線，肥油一步都別想進入消化系統！

▲▼ 余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉 。（圖／業者提供）
▲吉川雅之教授研究山茶花多年，發現山茶花對人體有許多良好效果。

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山茶花阻斷食物油脂吸收、溶解頑固脂肪的效用極佳，若再加上可滲透血管並清除雜質的小分子花纖素，成果更是令人驚豔。「阻油膜」攔截肥油入侵腸胃後，更可以在10秒內標靶定位體內原有的深層頑固脂肪，讓這些發胖主因迅速瓦解，最後一口氣清光油脂廢物，排出體外！

▲▼ 余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉 。（圖／業者提供）

▲山茶花能讓腸胃形成阻油膜，進而阻斷吸收、溶解頑固脂肪、分解排出。

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崩脂排油還不夠　加速代謝一起湊

這個最新研究一發表，馬上獲得日本醫學的一致肯定，連前幾年流行的印加果油瘦身法都瞬間相形失色：山茶花花纖油的排油效果是印加果油的10倍！山茶花花纖油不只可以崩脂排油，還能加速代謝，偷吃宵夜也沒問題，燒烤、珍珠奶茶、炸雞都不是對手！

▲▼ 余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉 。（圖／業者提供）

美日兩國安心雙認證　一上市就斷貨

知名廠商IVENOR看準這波商機，利用獨家專利技術研發，從純天然山茶花萃取出98%高濃度OMEGA-6，以及獨家日本專利配方讓效果更勝MCT油，一舉獲得美國、日本雙認證！且因為余祥銓的親身見證，IVENOR花纖油一上市便熱銷到斷貨了一個月之久，期間業者接到許多抱怨電話表示「買不到商品」、「什麼時候才會有貨?」，業者也緊急跟工廠追加訂單，以因應花纖油各官方授權通路的需求，目前，各大官方授權通路都已補齊現貨，消費者們終於不用再苦苦等待了。

▲▼ 余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉 。（圖／業者提供）

▲IVENOR花纖油，是從日本純天然山茶花中萃取出98%高濃度OMEGA-6，效果更勝先前流行的MCT油、印加果油。

追加訂單又爆量　搶購潮再起

瘦身產品市場雖然競爭激烈，但普遍價格偏高卻品質不一，IVENOR花纖油能在剛推出便殺出重圍，並獲得醫學界的肯定以及成功瘦身人士的見證，性價比與功效等同獲得肯定！最後，還是要提醒消費者們，購買產品都要在官方授權網站才能買的安心有保障。

▲▼ 余祥銓曝「瘦身秘辛」秒斷貨！抱怨電話湧入　廠商急道歉 。（圖／業者提供）


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