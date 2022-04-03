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被影射跟韓國瑜曖昧？　白喬茵不排除提告：不是每個人房子都租來租去

▲▼白喬茵被網友影射跟韓國瑜曖昧。（圖／翻攝白喬茵臉書）

▲白喬茵被網友影射跟韓國瑜曖昧。（圖／翻攝白喬茵臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

高雄市左楠區市議員擬參選人白喬茵在愚人節上傳與前高雄市長韓國瑜通話影片，笑稱又懷孕該如何續打選戰。內容卻被部分網友影射跟韓國瑜有曖昧關係，對此，白喬茵表示，已全部蒐證完畢，若不公開道歉，一定依刑法第310條告到底，「塔綠班下流言論不停自我突破，「不是每個人都像你們那樣房子互相租來租去的好嗎？」

白喬茵指出，愚人節影片中，自己打給老長官請教打選戰方法、報告選舉進度，話鋒一轉開了玩笑說自己懷孕了，請問挺著肚子選戰該怎麼進行比較好，結果，一支影片兩種思維，很多網友大讚前市長、副市長實在很溫暖，「但塔旅（綠）班側翼粉專和長期親綠的網路領袖卻引領眾小班班們惡意中傷，用一切噁心的言論毀喬妹清譽！」

白喬茵批評，言論自由也該有底線，自己已對這些下流的言論已全部蒐證完畢，最好立刻公開道歉，不然一定依刑法第310條告到底，「按讚的、分享的、複製貼上的，一個都跑不掉，小班班們就準備被約談時一秒變俗辣。」

白喬茵指出，言論自由該有底線，像這種下流的影射，真的是不用客氣，如果吿成功了，和解條件一定是請你們在高雄街頭掛看板：「我是塔綠班，我錯了」。

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