花蓮吉安鄉推動小旅行　全國百位旅宿業者造訪踩線

▲來自全國100多位旅宿業者到訪花蓮吉安踩線。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所創意規畫在地多元旅遊特色，日前安排百位來自全國2022太平洋國旅永續觀光論壇的旅宿業者，由鄉長游淑貞親自擔任觀光行銷大使，提供公部門免費遊程資訊服務，期盼廣開在地食、衣、住、行產業與全國遊客業者共創休閒旅遊優化，和經濟效益多贏的觀光配套。

吉安近年不僅陸續推出農業小旅行、客庄小旅行、在地特色套裝簡介、山海一線體驗等遊程，更積極活化鄉內各文化名勝景點、建置完善健行路程及自行車步道，近期也配合時令季節即將推出桐花祭「漫遊賞桐遊林趣」活動，一年四季日新月異鋪陳慢遊吉安樂活趣。

▲▼鄉長游淑貞親任觀光大使，提供免費遊程，親自導邀。

鄉長游淑貞陪同旅遊百人踩線團於百年老樹下同框合影，依序詳敘園區內吉野藝文館、Hakka生活館與原民產業生活館各在地特色，熟悉且如數家珍的介紹出吉安鄉的私房秘境。她表示，微風吹拂過桐花廣場，讓二百年老樟樹的枝葉輕輕搖動，廣場旁參拜步道留下吉野時代歲月史蹟，地下挖掘出土的石燈籠重啟文史，開拓紀念碑圍繞孩子嬉戲成長，軍營屋舍成為長者運動健身樂活公園，在地樂團練習音符飄揚，在在構成好客藝術村的愜意日常，歡迎全國的鄉親旅客前來，探索月月有新意、日日都精彩的繽紛吉安。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，本次特意在兒童、清明連假前夕安排全國的旅宿業者來到花蓮，而吉安鄉是其中最具有觀光潛力的鄉城之一，更知曉好客藝術村近年在游鄉長團隊的用心打理下，展現全活化的嶄新面貌，期盼藉由此次的參訪，深化公部門與全國產業界的合作共識，攜手共創優質且受遊客歡迎的全新觀光遊程。

台南市旅行業經理人協會理事長許家榮表示，非常開心能夠在此次的論壇中收穫到新的遊程啟發與方向，感動公部門機關的游鄉長開啟全方位服務的激進團隊協力，更親自帶領業者們一一走訪擔任簡介人，不僅給全國旅行業留下花蓮嶄新的觀光永續驚喜，也帶來持續發掘花蓮觀光景點特色的求知慾，相信更帶動未來旅行業造訪花蓮整體新觀光潮流。

游淑貞強調，深入地方的沉浸式旅遊已成為趨勢，花蓮富有豐沛的藝文、農業、部落、客庄、自然景色等觀光資源，邀請大家來到花蓮縣並深入吉安鄉，深度體驗吉安在地獨有的風景民情，吉安鄉準備好了！

