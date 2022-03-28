曾保花東3年無災！北天宮新建108層天梯　徐榛蔚傅崐萁點燈

自去年疫情以來，國外熱錢持續回流，推升國內房市買氣升溫，而這股熱潮不僅是在中南部地區，就連後山花蓮也感受到了。當地房仲表示，過去10年花蓮地區幾乎甚少有新案，但近年來不僅推案不斷，且市區房價也站穩2字頭，甚每坪26、27萬元的案子都去化相當快。