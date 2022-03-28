曾保花東3年無災！北天宮新建108層天梯　徐榛蔚傅崐萁點燈

▲▼北天宮打造全新108層天（劍）梯，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁一同出席為天梯落成剪綵點燈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
花蓮吉安北天宮一年一度劍梯文化季27日盛大登場，今年北天宮廟方特意打造全新108層天（劍）梯，花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁一同出席為天梯落成剪綵點燈。
徐榛蔚表示，花蓮吉安北天宮是全國唯一每年定期舉辦天劍梯祈福的宮廟，透過祭祀為廣大有形、無形眾生祈福，尤其這兩年受到新冠肺炎疫情影響，全國上下人心慌慌，透過108層天劍梯祈福法會，為全台灣百姓祈安求福、遠離疫災。
花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、花蓮縣議會秘書梁哲彬、縣府民政處副處長李葳、花蓮市民代表胡仁順、吉安鄉公所副主任曾鄭駿洲、吉安鄉光華村長葉光南以及各宮廟代表依循古禮虔誠敬拜，祈求玄天上帝庇祐花蓮風調雨順、國泰民安，百姓安居樂業、百業興旺。
吉安鄉北天宮，1998年8月首次舉辦「登一〇八層天（刀）梯祈福法會」，活動圓滿成功，不但造成全省轟動，路為之圔，同時亦達到連續三年花東地區無強大颱風天災侵害，地方帄静，五穀豐登之法會目的，人人稱善。
▲吉安鄉北天宮，1998年8月首次舉辦「登一〇八層天（刀）梯祈福法會」，造成全省轟動。
北天宮劍梯文目前已成為全台灣道教界唯一一座法師晉陞高功大法師之天（劍）梯，並同時吸引許多民眾前往朝聖。
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