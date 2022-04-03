網踩萊牛風波痛處！皇家傳承爆氣「TMD無恥」：不斷被羞辱與放屁

▲新北皇家傳承牛肉麵2020年爆出萊牛風波。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

前行政院發言人丁怡銘2020年在行政院會上，直指台北市「冠軍牛肉麵」皇家傳承牛肉麵店使用萊劑美牛，業者雖秀出檢驗合格報告澄清，但仍引發一連串爭議。有網友近日就到皇家傳承牛肉麵臉書重提萊牛風波。為此，店家也爆氣開嗆，並感嘆「都一年多快兩年的時間。真的，夠了。」

皇家傳承牛肉麵2日在臉書貼出留言截圖，只見一名網友開酸「無恥的萊牛廠商」，重踩皇家傳承痛處。然而這是店家不忍了，直接亮出中指回嗆，「你TMD才無恥，我與全台近千家牛肉麵店一樣，認認真真做生意，就因為行政院在2020/11/12波及店家後，快兩年的光陰，就不斷被你們無情的羞辱與放屁，真是夠了～」

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▲皇家傳承亮出截圖開嗆。（圖／翻攝自Facebook／皇家傳承牛肉麵）

皇家傳承也在文中感嘆，「都一年多快兩年的時間。真的，夠了。」文章一曝光，不少網友也紛紛留言打氣，「老闆的牛肉麵真的好吃，老闆加油」、「平白無故躺著也中槍，堅持不屈服的下場就是這樣，大家吃起來！」另外，也有許多網友建議提告，「支持提告」、「加油老闆，加油所有員工們，這個可以提告的」。

據了解，丁怡銘2020年11月在行政院會後記者會，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，皇家傳承牛肉麵業者則出示「無萊劑」的檢驗證明反擊，丁怡銘向行政院長蘇貞昌請辭下台。事後台北市議員王鴻薇、侯漢廷及台中市議員羅廷瑋赴北檢告發丁怡銘，指控丁怡銘涉嫌違反食品安全衛生管理法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」。

▲前行政院發言人丁怡銘。（圖／行政院提供）

北檢之所以對丁怡銘做出不起訴處分，是因為北檢的檢察官詢問3家在2019年至2020年間，提供皇家傳承牛肉麵肉品的廠商，這3家廠商均表示，販售給台灣的美國牛隻在飼養時有餵食添加萊克多巴胺（瘦肉精）的飼料，這些美國牛肉均符合台灣萊克多巴胺的殘留容許量，因此，與丁怡銘所稱「萊克多巴胺的美牛」或「萊劑美牛」相符。

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