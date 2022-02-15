波蘭美女回家鄉手做「台灣牛肉麵」　悲劇發生了：當作研發新料理

▲台灣媳婦安娜回到波蘭，親手製作台灣的經典料理「牛肉麵」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）



記者林彥臣／綜合報導

嫁到台灣14年的波蘭美女、台灣媳婦安娜（愛蘭），最近回到家鄉，特地為家人親手製作台灣的經典美味牛肉麵，對於自身廚藝不是很有自信的安娜，一直擔心成品是否會讓家人滿意，結果最後悲劇還是發生了，讓她跟媽媽笑翻，只好當作研發新料理。

安娜在影片中表示，在回波蘭之前，特地詢問專業的牛肉麵店老闆，牛肉麵怎麼煮，還做好筆記將料理步驟寫下來，依序炒好蔥、薑、蒜，接下來把肉也下鍋拌炒，接著準備製作牛肉麵的靈魂「湯頭」。

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安娜才做到一半，一旁負責掌鏡的媽媽就受不了，親自出手幫忙，還問她「醬油拿出來什麼時候要加？」才讓安娜及時把醬油加進去。

安娜接著把半熟的肉，下鍋與醬油攪拌，加入適量的水燉煮，接著準備將麵條下鍋。

▲安娜的媽媽突然表示，「可是我幫你買了豬肉」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）



此時安娜的媽媽突然問，「料理的名稱叫什麼？」安娜回答，「牛肉麵」。安娜的媽媽說，「可是我幫你買了豬肉，豬腱肉」。母女倆當場笑翻。

媽媽還補刀說了一句，「就當作研發新料理吧！」

▲安娜的妹妹把牛肉麵的湯頭與波蘭水餃加在一起吃。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）



雖然牛肉麵做成了豬肉麵，但安娜最後還是依照步驟完成了這道料理。媽媽品嘗後表示，「有台灣的味道」。安娜的妹妹則是拿媽媽做的波蘭水餃，加進去「牛肉麵」的湯頭，因為這個湯頭真的很美味。

▲安娜隔天真的做了牛肉麵，媽媽比較喜歡牛肉麵，爸爸則喜歡豬肉麵。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）



隔天安娜真的買回了牛肉，再度按照步驟重做一次。安娜的媽媽認為，牛肉麵果然比較好吃。爸爸則認為，豬肉麵比較好吃。

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