　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

波蘭美女回家鄉手做「台灣牛肉麵」　悲劇發生了：當作研發新料理

▲▼台灣媳婦安娜回到波蘭，親手製作台灣的經典料理「牛肉麵」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

▲台灣媳婦安娜回到波蘭，親手製作台灣的經典料理「牛肉麵」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

記者林彥臣／綜合報導

嫁到台灣14年的波蘭美女、台灣媳婦安娜（愛蘭），最近回到家鄉，特地為家人親手製作台灣的經典美味牛肉麵，對於自身廚藝不是很有自信的安娜，一直擔心成品是否會讓家人滿意，結果最後悲劇還是發生了，讓她跟媽媽笑翻，只好當作研發新料理。

安娜在影片中表示，在回波蘭之前，特地詢問專業的牛肉麵店老闆，牛肉麵怎麼煮，還做好筆記將料理步驟寫下來，依序炒好蔥、薑、蒜，接下來把肉也下鍋拌炒，接著準備製作牛肉麵的靈魂「湯頭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安娜才做到一半，一旁負責掌鏡的媽媽就受不了，親自出手幫忙，還問她「醬油拿出來什麼時候要加？」才讓安娜及時把醬油加進去。

安娜接著把半熟的肉，下鍋與醬油攪拌，加入適量的水燉煮，接著準備將麵條下鍋。

▲▼台灣媳婦安娜回到波蘭，親手製作台灣的經典料理「牛肉麵」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

▲安娜的媽媽突然表示，「可是我幫你買了豬肉」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

此時安娜的媽媽突然問，「料理的名稱叫什麼？」安娜回答，「牛肉麵」。安娜的媽媽說，「可是我幫你買了豬肉，豬腱肉」。母女倆當場笑翻。

媽媽還補刀說了一句，「就當作研發新料理吧！」

▲▼台灣媳婦安娜回到波蘭，親手製作台灣的經典料理「牛肉麵」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

▲安娜的妹妹把牛肉麵的湯頭與波蘭水餃加在一起吃。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

雖然牛肉麵做成了豬肉麵，但安娜最後還是依照步驟完成了這道料理。媽媽品嘗後表示，「有台灣的味道」。安娜的妹妹則是拿媽媽做的波蘭水餃，加進去「牛肉麵」的湯頭，因為這個湯頭真的很美味。

▲▼台灣媳婦安娜回到波蘭，親手製作台灣的經典料理「牛肉麵」。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

▲安娜隔天真的做了牛肉麵，媽媽比較喜歡牛肉麵，爸爸則喜歡豬肉麵。（圖／翻攝自YouTube／波蘭Anna）

隔天安娜真的買回了牛肉，再度按照步驟重做一次。安娜的媽媽認為，牛肉麵果然比較好吃。爸爸則認為，豬肉麵比較好吃。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
元宵補財庫！紅包裝168元擺財位發整年
男友脫鞋「矮她半顆頭」　她揭3慘劇：會放生嗎
快訊／高端疫苗通過第三期！獲巴拉圭EUA
土地公幫找到有緣人！12.1億獎落台中大甲　業者：好開心
三上悠亞洩「透膚紅內衣」床照慶情人節！胸器炸暈老司機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

波蘭美女回家鄉手做「台灣牛肉麵」　悲劇發生了：當作研發新料理

確診者至誠品台大店　業者：閉店後進行清消

快訊／高端疫苗通過第三期試驗！效價為「AZ的3.7倍」獲巴拉圭EUA

露營玩家看過來！　公路總局函示：車頂帳、車邊帳可免拆驗車

屏東男被逼住旅館！付不出27K遭衛生局嗆「去借錢」　縣府回應了

林右昌預告出書《雙魚B理科市長》　情人節「超閃親吻合照」曝光

每人可領8顆雞蛋　新北女議員宣布：明天免費送4000顆

今年是桃花年！命理師曝3招「終結單身」　情人節1舉動恐招孽緣

蛋農不滿春節「紅盤價」　農委會建議創品牌或賣通路

連鞋店也叫錯！「這雙不是牛津鞋」最大差別曝　網推爆：長知識了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

孫德榮昔日為5566猛打飛輪海　炎亞綸記仇至今「說我們是充氣娃娃」

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

依依首曬納豆病床照！ 「他撐過了最難熬的時間」

突想採草莓...白車鬼之左切　下秒擊落對向2重機騎士

波蘭美女回家鄉手做「台灣牛肉麵」　悲劇發生了：當作研發新料理

確診者至誠品台大店　業者：閉店後進行清消

快訊／高端疫苗通過第三期試驗！效價為「AZ的3.7倍」獲巴拉圭EUA

露營玩家看過來！　公路總局函示：車頂帳、車邊帳可免拆驗車

屏東男被逼住旅館！付不出27K遭衛生局嗆「去借錢」　縣府回應了

林右昌預告出書《雙魚B理科市長》　情人節「超閃親吻合照」曝光

每人可領8顆雞蛋　新北女議員宣布：明天免費送4000顆

今年是桃花年！命理師曝3招「終結單身」　情人節1舉動恐招孽緣

蛋農不滿春節「紅盤價」　農委會建議創品牌或賣通路

連鞋店也叫錯！「這雙不是牛津鞋」最大差別曝　網推爆：長知識了

多力多滋倒出「老鼠乾屍」！張嘴＋瞪圓眼死狀超驚悚　百萬網瘋傳

烏克蘭總統堅稱　繼續爭取加入北約

波蘭美女回家鄉手做「台灣牛肉麵」　悲劇發生了：當作研發新料理

法國總統候選人稱「台灣屬於中國」　遭推特網友轟炸

西華飯店熄燈！員工站一排「鞠躬謝最後房客」　32年牛肉麵續飄香

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權　不應舉辦奧運

印尼入境隔離將逐步放寬 已打追加劑可「隔離3天」

2022神級唇彩新品！雅詩蘭黛「小晶管」蜜橙色、Sisley水潤光唇膏#奶茶可可必搶

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

77老大被批「業配接太兇失初衷」開嗆了！　親揭內幕嘆：非常心寒

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

元宵節必吃「5大強運食物」！命理師：吃對旺整年

即／高端疫苗通過第三期！獲巴拉圭EUA

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

新北女議員：明天免費送4000顆蛋

今年是桃花年！命理師曝3招終結單身

即／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

即／高雄15足跡曝！家樂福全聯麥當勞都入列

貼圖等級也當NFT賣！他嘆：吃相太難看

被匡列隔離「費用該誰出？」　他揭4點被推爆

農民曆「2022情人節宜塞穴」網笑歪　正解曝光

更多熱門

相關新聞

波蘭準備接收烏克蘭難民 德國增兵立陶宛加強防禦

波蘭準備接收烏克蘭難民 德國增兵立陶宛加強防禦

歐盟中與烏克蘭接壤的最大國波蘭，正準備在俄羅斯攻擊烏克蘭情況下接收烏國難民。北大西洋公約組織（NATO）今天則派一批德國士兵抵達立陶宛加強波羅的海防禦。

美國再增兵！加派3000人馳援波蘭抗俄

美國再增兵！加派3000人馳援波蘭抗俄

俄烏局勢緊張　英相強生10日親訪波蘭視察駐軍

俄烏局勢緊張　英相強生10日親訪波蘭視察駐軍

防歐洲爆發戰爭　德法波蘭元首會商降溫之道

防歐洲爆發戰爭　德法波蘭元首會商降溫之道

免錢酸菜堆成小山！台北大份量牛肉麵

免錢酸菜堆成小山！台北大份量牛肉麵

關鍵字：

安娜愛蘭波蘭牛肉麵

讀者迴響

熱門新聞

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

威力彩12.1億送出　獎落台中大甲

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

KID突洩真面目「東區妹仔爆哭」！　揭真相網驚：看不出來

認已婚生女1年…《我只喜歡你》吳倩、張雨劍離婚！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

明金成不樹葬了！遺孀心疼沒了根

元宵節必吃「5大強運食物」！命理師：吃對旺整年

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

周杰倫親下廚煮情人節大餐！　「菜色超親民」昆凌甜讚

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面