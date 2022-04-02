反駁蕭美琴投書　陸駐美使館：台灣問題不是「民主對抗威權」問題

▲蕭美琴在《華盛頓郵報》刊文。（圖／翻攝華盛頓郵報）



記者蔡紹堅／綜合報導

我駐美代表蕭美琴日前在《華盛頓郵報》刊登《烏克蘭對台灣的啓示：我們必須對抗威權主義》的投書，強調我方主權立場。對此，中國大陸駐美使館雙邊處負責人朱海權4月1日在《華盛頓郵報》刊文回應，台灣問題不是「民主對抗威權」的問題，而是分裂與反分裂的鬥爭。

朱海權文章刊登於《華盛頓郵報》的評論版，他表示，台灣問題與烏克蘭問題有本質區別，烏克蘭是主權國家，烏克蘭問題是主權國家間的衝突；台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政。

▼朱海權在《華盛頓郵報》刊文。（圖／翻攝中國大陸駐美使館）



朱海權指出，無論過去、現在還是將來，台灣都是中國領土不可分割的一部分，而不是獨立主權國家，「中華人民共和國成立並成為中國唯一合法政府後，台灣無可爭議地成為新中國的一部分。聯合國2758號決議等進一步明確了台灣的地位。這是任何人都無法否認的。拜登總統3月18日同習近平主席視頻通話時，再次重申美國堅持一個中國政策，不支持『台獨』。」

朱海權說，所謂中國大陸「威脅」台灣根本講不通。兩岸同胞都是中國人，有著血濃於水的親情，「目前百萬台胞在大陸安居樂業，家人之間為什麼要相互威脅？大陸作為台灣最大出口市場和最大貿易順差來源地，帶給台灣同胞的只能是實實在在的利益和福祉，怎麼可能是威脅？」

朱海權強調，台灣問題不是「民主對抗威權」的問題，而是分裂與反分裂的鬥爭，用「民主」和「威權」把兩岸割裂開來，是挑動對抗，為「台獨」尋找藉口，這才是對台灣人民真正的威脅，「台灣的前途在於兩岸關係和平發展並最終實現祖國統一，兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一。」