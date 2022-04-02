北部4確診曾到台中旅遊　公布足跡：科博館、傻瓜麵、米卡童鋪

▲▼台中婚宴傳播鍊再添2名陽性，共有23人確診，北部也有4名確診曾來旅遊，市府已全面清消。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市衛生局針對VVG婚宴傳播鍊接觸者匡列310人，全數完成採檢，檢驗結果再添2名陽性，共有23人確診，此外，也接獲北部縣市通報，有4例新增本土案例曾到過台中，市府除了針對足跡處全面清消外，也在全市設置8個社區快篩站，呼籲有足跡重疊疑慮者，盡速前往快篩。

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衛生局今天接獲外縣市通知有4名本土確診者曾到過台中市，經立即展開疫調，案號23620、23641及23642居住於北部，3人是一家人，3月26日晚上和2名友人在輕井澤公益店用餐、27日足跡包括東記傻瓜麵、國立自然科學博物館-恐龍館及米卡童鋪購買衣物，2名友人PCR採檢陰性，活動場域工作人員持續匡列並安排採檢。

另名尚未取得案號的確診者居住北部，因周遭多人確診，在北部篩檢站採檢後，4月1日晚上獨自開車入住台中車站快捷旅店，無旅館以外足跡，個案今天凌晨接獲當地衛生局通知確診，衛生局及觀光旅遊局立即安排確診者至醫院隔離治療，並輔導業者清消及匡列工作人員5人安排採檢。

至於VVG婚宴傳播鍊接觸者，匡列的310人已全數完成採檢，檢驗結果陰性283人、陽性23名、檢驗中4人，新增的2例確診者（案23787、案23856）居住在北部縣市，除先前已公告的台中足跡點，其中案23787再增一處新足跡點，就是3月27日至羽笠食事晚餐，已匡列場域工作人員並安排採檢。

此外，昨日新增2案花蓮慈濟醫院接觸者，分別是案23765與案23768，案23765職場接觸者2名，1名陰性，另1名為彰化縣個案，由彰化衛生局安排採檢中；案23768同住家人4名採檢陰性、職場工作者4名陰性、以及其他場所接觸者15名均陰性。

衛生局表示，市府已在3月31日發出實聯制簡訊約3萬6000筆，目前已有1502人完成篩檢，均為陰性，4月6日前，市府在中港澄清醫院、林新醫院、台中醫院、台中榮總醫院、平等澄清醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院、國軍台中總醫院開設8個社區快篩站，有足跡重疊的市民可前往篩檢。