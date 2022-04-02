基隆確診個案台南足跡曝　劉家粽子、二牛牛肉湯、小北百貨入列

記者林悅／台南報導

台南市2日沒有新增病例，但有2名分別為50多歲的基隆市男性個案23853、40多歲的基隆市女性個案23865，於3月31日同遊台南，因出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽症狀安排採檢確診，疫調足跡都已清消。

▲基隆市2個案台南活動足跡，劉家粽子、二牛牛肉湯、雞肉飯、小北百貨…都清消，衛生局請民眾快去打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市衛生局指出，案23853為基隆市50多歲男性，為40多歲女性個案23865友人，2人3月31日上午自高鐵南港站搭乘633車次南下，轉乘沙崙線3738車次後前往位於北區公園路的明正租車，當日在台南市的活動範圍還包含中西區劉家粽子專賣店、北區大正藥局、安平區二牛牛肉湯、109雞肉飯，以及北區小北百貨台南和緯店。足跡已完成清消。

案23853 隔日出現喉嚨癢症狀確診，Ct值19.4；案23865也出現流鼻水、咳嗽症狀，因案23853確診被安排採檢，報告呈現陽性確診，Ct值25.1。衛生局提醒市民，若曾與個案同時段於同餐廳用餐，請撥打台南市防疫專線（06）2880180安排採檢；其他足跡相關或重疊的市民，請務必落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似症狀，請佩戴口罩就醫採檢。

衛生局提醒市民，為提升自身免疫力及保護力，請儘速完整接種COVID-19疫苗及追加劑；即日起至4月5日每日上午9時至12時、下午1時至4時，於台灣國際蘭展設置的莫德納疫苗接種站完成接種，即贈送小盆栽；3日及4日上午9時至11時，於下營區茅港尾觀音寺也將開設莫德納疫苗接種站，呼籲尚未完整接種2劑或追加劑的市民攜帶健保卡及黃卡前往。

▲台灣國際蘭展設置的莫德納疫苗接種站完成接種，即贈送小盆栽。