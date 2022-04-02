查東南水泥工安意外傳喚包商　高市警局長現身分局

▲高市警局長黃明昭（右二）到楠梓分局關心東南水泥案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄東南水泥工安意外釀成雙鐵癱瘓，檢、警今（2）日傳喚4名包商到案說明，釐清相關疏失，並在警詢後將4人依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署複訊，而高雄市警察局長黃明昭在中午左右也罕見的現身楠梓警分局，他表示，警方在檢察官指揮下，將依法儘速偵辦。

據了解，東南水泥工安意外釀成雙鐵癱瘓，影響10多萬人，雖然不是重大治安事件，但黃明昭還是現身楠梓分局表達關心，也慰問所有承辦員警同仁的辛勞，可見對此案的重視。