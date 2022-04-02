快訊／水泥塔倒塌原因曝光　便宜行事「砍樹工法」釀成大禍

▲東南水泥傳出工安意外。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓東南水泥昨（1）日施工不慎致工安事故造成雙鐵癱瘓，高雄市政府工務局、勞工局今（2）日上午會同建築、土木和結構三大技師公會前往現場會勘，初步查出承包廠商沒依照分層由上而下拆除，反而便宜行事用類似「砍樹法」的傾倒式工法，且未做好相對應防護，導致這場意外。

▲東南水泥傳出工安意外。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市工務局建管處長陳海通在勘驗後指出，根據廠商提報的計畫書進行比對檢視，按原計畫，應把生料卸除，但實際上生料孔的原料卻未卸除；其次，儲料筒的機具也未拆除完畢。再者施工計畫書是預定由上而下用，使用大鋼牙由上而下逐層拆卸，但現場並不是採用這種工法。

陳海通說，依廠商提報的計畫，應是分三階段慢慢拆除，但會勘發現，廠商竟使用一次性「傾倒式工法」，就像砍樹一樣，先砍倒再對結構體碎裂運出，這樣做時程雖可縮短很多，不過相對應的風險亦高，「未按計畫施工，相對應的防護未做好，便宜行事，是最主要的致災因素」。

▲東南水泥傳出工安意外。（圖／記者陳宏瑞攝）

他說，分段式工法與一次性工法，經費成本上應有明顯的差異，但所有工程施作，要有專業考量，不可便宜行事，便宜行事為了節省成本，都不應該，自己的施工計畫書，該怎麼做，怎麼寫就要按照這麼做，若要變更施工法，也要事先提出申請，會請專家學者協助，不是自己想怎麼做就怎麼做，而造成這麼大的事故。

根據會勘人員發現，傾倒的生料儲槽高度52公尺，是薄殼狀的建築，裡面的材料約有1/3沒有清乾淨，傾倒的時候，有很多不可抗力的因素， 若遇到阻礙物，重心即無法按照預期的方向傾倒。

此外，施工現場只用一根鋼索做安全維護，用一根鋼索要拉這麼大的結構體嚴重不足，料筒裡生料未清，上面的機具也未撤，筒內重心無法掌握，鋼索又沒有在第一時間發揮作用，一連串意外疏失，才導致料筒重心往反方向倒，壓到電塔，拉扯到台電的69KV的電線導致這場意外事故。