微博傳裁數百人！員工怨「年終跟工作沒了」　公司：調整組織架構





▲微博也傳大面積裁員。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳微博正在大面積裁員，有的員工還被要求主動離職，已有員工被約談。被「優化」的員工組建了微信群組，最大的群裡有200餘人。不過，微博公關人員回應，公司為加強優勢領域和業務聚焦，調整部分組織（架構），優先為涉及的員工進行調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係。

據《時代財經》報導，在脈脈App裡，有經過職位訊息認證的微博員工說，微博正在大幅度裁員，有的員工還被要求主動離職，已有員工被約談。

一名工程師表示，自己在2021年底的績效考核莫名其妙被打了最低等級的「D」，自己不僅沒拿有拿到到年終獎金，自己現在還要被公司辭退。

「不存在裁員一說，」微博公關人員表示，公司為加強優勢領域和業務聚焦，調整部分組織（架構），優先為涉及的員工進行調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係。

不過，當被問有多少員工調崗了、多少員工正在協商解除勞動關係時，上述人士回應稱沒有相關數據可以提供。

近兩年，微博的路似乎並不好走。據《IT之家》報導，兩個多月前微博在港交所掛牌，上市當天即破發、大跌7.18%。招股書顯示，微博營收長期保持穩健增長，但利潤並不樂觀。2018年至2020年，其歸屬於母公司股東的淨利潤分別為5.72億美元、4.95億美元、3.13億美元。2021年上半年，其歸屬於股東的淨利潤為1.31億美元，而2020年同期為2.51億美元。

在激烈市場競爭下，微博廣告主在流失，同時還面臨著政策風險。2021年1月至11月，北京市互聯網信息辦公室，對新浪微博實施44次處置處罰，共累計罰款1430萬元人民幣。