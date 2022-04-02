助聯合國軍醫愛人拿退伍金　婦被愛沖昏頭險匯6萬7

▲一名中年婦被愛沖昏頭，為了和自稱聯合國軍醫的男子共同生活，差點匯出6萬7千元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市65歲吳姓婦人在網路結識一名自稱是聯合國軍醫的男子，兩人談得情投意合，也編織下半輩子共同生活的美好憧憬，男子謊稱要拿退伍金前得先繳一筆稅，被愛沖昏頭的吳婦趕緊抱著現金6萬7千多元去匯，行員一見現金匯款先是起疑，接著吳婦又說是要幫助退伍的朋友，行員發現是詐騙，警方勸說多時，吳婦看似被說服，不料最後還是問：「真的不用匯嗎」？

台中市警第六分局何安派出所警員鄭世宗、楊承諺獲報台灣大道上某家銀行內有人疑似遭到詐騙，吳婦拿著現金1萬5千元人民幣（台幣6萬7575元）要匯款，行員發現人民幣匯款先是起疑，接著詢問用途，吳婦竟說是要幫助一個即將退伍的朋友，行員更加篤定，又是詐騙。

員警到場了解，吳婦已和「聯合國軍醫男友」交往一段時間，對方表示想要退休與吳婦共同生活，但在退休之前必須繳交一筆費用給部隊才能領到退伍金，吳女信以為真，才趕緊到銀行臨櫃匯款。

員警聽完吳婦敘述整個過程後，列舉新聞常見網路假交友真詐騙的眾多案例，勸告吳婦切勿上當受騙，吳婦聽完說明看似被說服，但還是半信半疑的問「真的不用匯嗎？」令員警當場傻眼。