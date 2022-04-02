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花蓮修繕28場館達國際水準　目標「辦好全中運」

▲▼花蓮縣長徐榛蔚將聖火交予太昌國小聖火隊，為全中運聖火繞台灣本島揭開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚將聖火交予太昌國小聖火隊，為全中運聖火繞台灣本島揭開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國中等學校運動會聖火傳遞起跑儀式，1日上午於花蓮縣政府舉行，由花蓮縣長徐榛蔚及出席貴賓將聖火交接予太昌國小聖火隊，為今年全中運台灣本島之聖火傳遞揭開序幕。全中運倒數15天了，聖火從金門、馬祖、澎湖，回到花蓮開始傳遞到台灣本島各縣市，4月12日再回到花蓮。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚將聖火交予太昌國小聖火隊，為全中運聖火繞台灣本島揭開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚說，2020年花蓮縣政府積極爭取舉辦全民運，修繕縣內28個運動場館讓花蓮縣籌辦全國運動會的能量被看見，然而爭取全中運是難上加難，需要人力、物力、財力以及執行力，更重要的是全中運關乎到全國中等學校學生成績，每個場館都必須符合國際賽事標準，花蓮縣政府願意為花蓮的孩子讓花蓮各個場館得到最好的設備，並達到國際賽事標準，因為花蓮的孩子一級棒，很努力、有毅力、有耐力且有實力。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚將聖火交予太昌國小聖火隊，為全中運聖火繞台灣本島揭開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次聖火傳遞於3月24日開始全台傳遞，聖火傳遞將接續由離島連江縣、金門縣、澎湖縣，並於4月5日起開始以逆時針方向進行全台聖火傳遞。全國各縣市的傳遞以車輛載送的方式進行，並到各縣市特色景點辦理聖火交接和致敬儀式。4／12日返抵花蓮，隨即展開四天13鄉鎮市的主要街道路跑聖火傳遞，路跑傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」、意即1人執主火，副火6人遞跑；邀請各鄉鎮公所組成「首長聖火隊」接力，表達敬意與邀約，並祝福運動場上所有運動員在比賽中都能有最好的狀態與成績。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚將聖火交予太昌國小聖火隊，為全中運聖火繞台灣本島揭開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年全國中等學校運動會以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為賽事標語，LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，將縣徽融合聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素，吉祥物以花蓮縣鳥朱鸝，展現花蓮在地特色之美。以其具有花蓮代表性，並以可愛文青風格展現親近溫和的個性，象徵花蓮是友善且具人文溫度的地方，給予選手們加油打氣，陪伴選手們向前的好夥伴。

今年全中運共舉辦23個競賽項目，從4月16日至4月21日為期6天，項目包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰。
 

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關鍵字：

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