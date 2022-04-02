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今國道10路段最塞！新竹、台中、高雄都「紫爆」　好走時段出爐

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道車多，部分路段時速較低。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是清明連假第一天，交通部高公局公布上、下午重點壅塞路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發。

高公局表示，預判今日重點壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，下午將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城等路段。

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根據1968 APP顯示，國道路況大致正常，國5南向路段車略多，時速仍可保持在60公里以上，不過南港－石碇路段湧入車潮，部分路段時速不到40公里。

另外大溪－高原、湖口－新竹系統、新豐－大庄、新竹系統－竹南、大山－赤土崎、後龍－西湖服務區、公館－銅鑼、南屯－彰化、埔鹽系統－員林、草屯－南投服務區、田寮－燕巢系統、高科－岡山等路段車多時速低於40公里，其中新竹、快官、田寮等路段一度紫爆，時速低於20公里。

今日相關疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)、國3木柵至香山及國5南港系統南向入口實施高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統與埔鹽系統及國5石碇與坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

公路總局表示，今日省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道）。

還有主要省道幹道(台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段)及觀光景點周邊道路（北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段）。

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