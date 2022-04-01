清明節放風箏驅逐厄運　元智外籍生作珍奶體驗台灣文化

▲清明節前製作風箏，元智外籍生體驗臺灣文化。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學全球事務處1日表示，該處於每學期為外籍生舉辦多場文化工作坊，包括手作珍奶及風箏等，期望透過多元層面，了解臺灣及中華文化。就讀資管系一年級的大堂惠奈表示，很開心能學習臺灣的珍珠奶茶製作方式，在製作的過程中，學到許多技巧及方法，回日本後可以與親朋好友分享，讓日本的家人品嚐臺灣的好滋味。

▲元智外籍生製作珍奶。（圖／元智提供）

而在日常飲食文化之外，文化工作坊也同樣注重傳統民俗，即將到來的清明節，工作坊也舉辦風箏DIY，讓外籍生在歡度春假時，了解「清明節」臺灣人慎終追遠的意義及放風箏驅逐厄運的傳統。清明節放風箏的習俗，是將災禍厄運寫於紙鳶（風箏）上，等到風箏升空之後再將風箏線剪斷，象徵厄運災病隨風而逝；農家也藉由風箏驅趕田間的惡鳥害蟲，祈求農作豐收。工管系碩士一年級的花肯颯則表示，透過製作風箏認識臺灣文化是很難得的機會。

元智大學國際長梁韵嘉表示，全球事務處未來將持續舉辦更多元的文化工作坊，像草編體驗、手做糖葫蘆、橡皮章DIY及包餃子等，希望透過互動和體驗，讓外籍生看到臺灣更深層、更有趣的文化面向，透過文化活動，讓外籍生了解臺灣日常及傳統文化，亦能在活動過程中與本國生互動，在體驗和溝通中親身感受文化。