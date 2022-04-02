玩很大！博弈機房1年簽賭5億　花蓮悍警出動除暴部隊攻堅逮3人

▲▼檢警出動除暴部隊攻堅，現場逮獲3名嫌犯。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊和刑事警察局偵查第四大隊第二隊，聯手追查「i88」等簽賭網站幕後經營者及營運據點，發現簽賭網站將伺服器主機架設於境外規避警方查緝。管理員、組頭及賭客人數眾多，簽賭網站係透過層層不同權限帳號進行管理及吸收賭客，在花蓮地區也有犯嫌透過該簽賭網站，招募賭客簽賭，共同立案組成專案小組偵辦。





專案小組經過跟監、埋伏蒐證，3月24日見時機成熟，動員17名警力持搜索票查緝，並出動刑事警察局除暴隊進行攻堅，逮捕吳姓等犯嫌共計3人到案，查扣相關供犯罪用電腦主機含螢幕2 組、平板電腦1台、手機3支、網路路由器2台、薪資袋1批、硬碟1個及打卡指紋機1台等證。

▲查扣犯罪用電腦主機、螢幕、平板電腦等犯罪工具一批。

調查發現吳姓男子經營的博弈網站下注內容包含體育賽事、真實視訊（百家樂）、彩票等並採24小時不間斷方式營運。為規避查緝，直接將簽賭方式改為由賭客於超商代碼繳費等方式儲值再以線上投注；若賭客欲兌換現金，再由公司財務部門以匯款方式匯款至顧客指定帳戶。

▲被逮3人依賭博及洗錢防制法罪移送偵辦。

專案小組表示，初步調查發現該網站從去年3月迄今，短短一年內下注賭資已達新台幣5億餘元，且吳姓主嫌並訂下排班表，每日針對上班狀況開會檢討，確保底下員工能迅速應對賭客需求。全案依賭博及洗錢防制法罪嫌將吳男等人移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮縣警察局局長戴崇贒呼籲社會大眾，賭博嚴重影響社會治安及民眾身家財產，為維護社會治安，遏止歪風，警方會持續蒐證依法偵辦，澈底斷決簽注管道。