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快訊／賑濟烏克蘭專戶善款9.3億　吳釗燮：捐歐洲5國各100萬美元

▲外交部長吳釗燮主持「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮出席「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮1日下午在「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」宣布，賑濟烏克蘭專案在1個月內募集9.3億元，上月已分兩批提撥給波蘭等4國，將擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等5國家各100萬美元，目前台灣捐助歐洲國家金額已經高達2000萬美元。他亦感性說道，「一個多月來，烏克蘭人民奮勇抵抗侵略者的態度，不只讓世界感動，也更深深鼓舞台灣人民」。

吳釗燮今天表示，今天是烏克蘭難民勸募專戶最後一天，除了再次見證台灣人民對烏克蘭的支持外，也要展現台灣和理念相近夥伴共同協助烏克蘭的決心，外交部在3月2日透過賑災基金會成立了烏克蘭難民捐款專戶，立即獲得各界熱烈響應，短短1個月就募集新台幣9.3億元，相當於3200萬美元。

吳釗燮說明，為迅速、有效協助烏克蘭難民，外交部在3月7日、15日先後提撥兩波捐款，分別捐贈波蘭1000萬美元、斯洛伐克、捷克、匈牙利各150萬美元，以及立陶宛50萬美元，交給當地政府指定單位或賑災機構，盼協助難民度過難關。

吳釗燮宣布，將擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等5國家各100萬美元，目前台灣捐助歐洲國家金額已經高達2000萬美元，至於剩下1000多萬美元，外交部已與各合作夥伴洽談，希望能夠找出最適合、協助烏克蘭的運用方式。

除了捐款之外，吳釗燮說，外交部募集超過650噸物資，從3月17日開始，已經運送12批物資到斯洛伐克，後續也將分批供應到波蘭，感謝斯洛伐克和波蘭政府協助，這些物資正快速被送進烏克蘭。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）表示，一個多月以前發生的這場戰爭，不只是針對烏克蘭的攻擊，也是針對整個歐洲、國際秩序的攻擊，現在台灣和歐洲站在一起支持所有需要幫助的人們，他的國家波蘭也將烏克蘭難民視為「貴客」禮遇著，非常感謝外交部這次的幫忙。

賑災基金會提醒，賑濟烏克蘭專戶實體帳戶部分將於4月1日23點59分截止關帳，而線上多元支付部分，因結算及帳務工作時間，刷卡服務將於4月1日中午12點關閉，超商及虛擬ATM付款則已於3月27日晚間23點59分先行關閉。

▲烏克蘭僑民代表林歐莉亞出席「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，將感謝信交付外交部。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，民間捐贈物資踴躍。（圖／記者林敬旻攝）

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