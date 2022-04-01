夜市第一美食「炸蟋蟀」沒興趣　他專偷30件大叔四角內褲

▲▼台中總站夜市逾200攤美食，卻有竊賊只偷四角內褲。（圖／總站夜市臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市知名的總站夜市開幕首日就因緊鄰捷運站走路就到，吸引眾多人潮，生意太好，還因跳電、交通混亂、垃圾滿地一度遭到勒令停業，因此聲名大譟，夜市內超過200個攤位，各種美食都有，但2月中旬卻有一名男子利用半夜收攤潛入，他看不上名氣最響亮的「炸蟋蟀」，反而下手行竊30件男用四角內褲，業者損失2千至3千元，警方正全面調查中。

捷運總站夜市就位在捷運旁，民眾出站走路就到，便利交通，加上應有盡有的美食，遊樂設施，每周開幕4天，每天都吸引上萬人消費，不少美食節目也前往製作節目，使得夜市人氣愈來愈旺。該夜市最吸引人的就是超過一百的美食，牛排、關東煮、蔥油餅、雞蛋仔等應有盡有，其中，最受民眾嘉歡的莫過於「炸蟋蟀」，甚至被被封為台中夜市第一獨特美食。

由於夜市一周營業4天，所以攤商晚上收攤後，就把物品擺放現場，再用塑膠布覆蓋，業者也在四周架設攝影機監看，防止宵小行竊。

2月18日凌晨3點多，一名年約40歲的男子步行走進夜市，他對所有美食攤位都不動心，反而鎖定一家販賣男女內衣褲的攤商，他掀開用來遮蓋的布棚後，偷走30件男用四角內褲，再步行離去，內褲市值2000至3000元左右。

警方表示，男子有竊盜前科，走路方式行竊，而不是利用汽機車，因此無法以車牌追人，由於半夜天色昏暗，依稀知道竊賊身分，已傳喚該人到案說明。