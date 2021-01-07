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台中總站夜市50攤商跪求一口飯　市府：業者「3大問題」未解決

▲▼台中總站夜市近50名攤商到市府前下跪陳情求一口飯吃，但市府表示，業者申請文件仍不齊全。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中總站夜市近50名攤商到市府前下跪陳情求一口飯吃，但市府表示，業者申請文件仍不齊全。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市總站夜市去年未經市政府核准下，利用國慶連假開幕，營業期間曾因龐大人潮造成交通混亂、噪音，以及電力需求過大一度跳電，夜市也因非法營業被開罰歇業，4、50名攤商7日上午前往市府前下跪陳情，拜託盧市長給一口飯吃，讓他們復業好過年，經發局表示，業者最新提送的計畫書內容，仍然無法解決噪音、光害、交通等問題，因此駁回設置申請。

▲▼台中總站夜市近50名攤商到市府前下跪陳情求一口飯吃，但市府表示，業者申請文件仍不齊全。（圖／記者鄧木卿攝）

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位在北屯區的總站夜市去年8月7日申請營業許可，但在未獲核准前，業者卻利用國慶連假，在10月9日至11日違法營運，經發局前往稽查，開罰6萬元並勒令停業。

▲▼台中總站夜市近50名攤商到市府前下跪陳情求一口飯吃，但市府表示，業者申請文件仍不齊全。（圖／記者鄧木卿攝）

總站夜市攤商組成自救會，近50人到台中市政府前下跪陳情，很多人帶著年幼子女參與，在寒冬中顯得孤苦，攤商說，為了擺夜市，用信用貸款借了30萬，現在夜市無法擺攤，她不知道怎麼還錢，也有攤商說夜市業者在出租攤位時，都跟他們說初審一切合法，怎麼知道最後是違法營業，但總站夜市的葉姓負責人則繼續神隱，並未出面說明。

攤商們泣訴3個多月都沒有做生意，生活費、小孩學費都繳不出來，求求盧市長讓他們復業，他們都是自食其力的小老百姓，而且當初都是到處借錢，投入大筆資金購買設備，如今已快活不下去了，拜託盧市長讓他們過個好年。

經發局指出，夜市營業期間曾接獲多次人民陳情交通堵塞、車輛違停、噪音、油煙、垃圾等問題，此案已經4次書面修正，然而依據業者最新提送的計畫書內容，仍然補正不全，無法解決地方反映的噪音、光害、交通等問題，如營業勢必影響周邊環境及交通，因此依規駁回設置申請。

業者如不服經發局所作處分，可於接獲行政處分送達次日起30日內，依《訴願法》第58條第1項規定提起行政救濟，經發局再次提醒，業者未取得營業許可前，不得先行招商營業，若夜市違反相關規定，市府將依規處理。

不僅市府駁回夜市營業申請，地方也有反對設置的聲音，北屯區三和里長許勝雄表示，去年雙十連假，總站夜市未通過審查就擅自開幕，大小車輛一下子湧入，造成路邊違規停車亂象，交通動彈不得，加上部分民眾隨意丟棄垃圾，也衍生環境衛生問題，站在地方立場，當然希望夜市人氣帶動地方繁榮，但呼籲業者仍要負起責任，符合市府相關規定才能營業。

北屯里長歐真宗指出，地方要繁榮，但生活品質也要兼顧，總站夜市之所以被市府勒令停業，就是因為造成交通、光害、噪音、油煙問題，讓民眾生活品質受影響，希望市府嚴加把關，也盼業者盡速改善。

松勇里長王嘉君則表示，目前為止，並沒有接獲里民明確表示希望總站夜市盡速恢復營業，盼業者盡速改善，符合市府規定，兼顧當地民眾生活品質。

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