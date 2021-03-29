更名再出發！台中捷運總站夜市「舊社站」下車用走的　交通大紓解

▲總站夜市去年10月間開幕人潮擁擠。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區「總站夜市」2020年10月因違法營業，於開幕第3天即遭勒令停業，經攤商自組自救會到台中市府陳情、業者也提出交通與環保等改善方案，日前市府通過經營審查，總站夜市將於4月3日再開張，並改名為「捷運總站夜市」。至於去年最受民眾詬病的交通阻塞問題，台中市經發局表示，經與業者討論，汽、機車停車位將規劃改善，捷運綠線開通也預期可降低周邊的交通衝擊，民眾可多加利用。

台中市北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，去年8月7日申請營業許可，但在未獲核准前，業者卻利用國慶連假，在10月9日至11日違法營運。當時大批遊客湧入造成交通大打結，引發附近居民怨聲載道，營業第2天還出現跳電，由於夜市違法營運，台中市政府經濟發展局到場稽查，開罰6萬元並勒令停業，總站夜市即在開幕第3天就宣布暫停營業。

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夜市攤商頓失生計，曾在今年1月間組成自救會，前往中市府陳情，希望夜市能恢復營業。

「等了168天，終於等到最好的消息了！」業者27日在臉書宣布，總站夜市將在4月3日重新開幕，並改名為「捷運總站夜市」，業者也提醒，捷運綠線已恢復試營運，民眾可搭乘前往。

至於民眾擔心的交通打結、夜市動線紊亂等問題，台中市經發局市場管理科代理科長蔡永福表示，業者今年2月重新提出營業申請，針對交通、環保等問題提出解決方案，其中交通部分，將在營業時段於周邊路口，配置共13名義交疏導交通，汽、機車停車位也有較完整規劃，機車有8百多個停車格，汽車則約120多格。

▲「捷運總站夜市」4月3日重新開幕後將會配置13名義交疏導交通。（示意圖／資料照／記者白珈陽攝）

蔡永福說，捷運開通預期可降低周邊的交通衝擊，「舊社站」就位於該夜市附近，民眾出站再步行即可抵達。另外，業者已拿到營業許可，但由於之前有一些疑慮，因此先給觀察期，自3月26日核准總站夜市營業1年。

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