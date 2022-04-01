俄兵憂輻射問題「醞釀暴動」　烏克蘭：大部分俄軍已撤離車諾比

▲俄軍很可能因擔憂輻射問題，撤離車諾比。（圖／路透）

文／中央社烏克蘭利維夫31日綜合外電報導

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，占領車諾比核電廠（Chernobyl）的俄羅斯部隊多半已經撤離，同時暗示是輻射疑慮促使他們離開。

車諾比核電廠曾於1986年發生世界史上最嚴重的核災事故。俄軍今年2月24日入侵烏克蘭後不久，即控制了這座已廢棄的核電廠及周圍地區。

不過，廠內烏克蘭人員仍持續監控用過核燃料貯存的安全性，以及1986年爆炸、已蓋上混凝土防護結構的核反應爐。

烏克蘭國家核電公司說，廠內工作人員今天稍早即示意，俄軍正在計劃撤離。

根據公司發布的聲明：「消息已獲證實，占據車諾比核電廠和隔離區內其他設施的占領者，已經分兩隊啟程朝烏克蘭和白俄羅斯共和國的邊界前進。」

聲明稱還有少數俄軍留在車諾比，但並未說明人數；另外，俄軍也已撤離車諾比工人居住的鄰近城鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych）。

烏克蘭國家核電公司還在另一份線上貼文內表示，俄方已正式同意把保護車諾比的責任交還烏克蘭，並分享了協議文件的掃描檔，上面有車諾比一名高階人員、守衛車諾比的俄國軍官等人的簽名。

路透社無法立即核實這份文件的真實性，俄國當局未立即置評。而俄方之前曾否認俄國部隊讓烏克蘭核設施暴露於風險中。

烏克蘭國家核電公司說，公司也證實俄軍在「紅色森林」（Red Forest，車諾比周邊輻射汙染最嚴重的區域）內築起防禦工事的消息，包括挖壕溝等。

公司聲明提到，可能是因為擔心輻射，「士兵之間幾乎開始醞釀暴動」，暗示這可能是他們出乎意料離開的原因。

烏克蘭已多次對車諾比的安全表達關切，並要求俄軍撤離。俄軍在場導致廠內人員無法輪替好一段時間。

核電廠的工作人員本週稍早曾告訴路透社，俄軍沒穿輻射防護裝備，就駕車穿過紅色森林，揚起放射塵。俄國國防部未對此置評。