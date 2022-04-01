年輕人失業貧窮怎解決？　高官竟回「把閒置的房子出租賺錢」

▲怎麼解決年輕人失業貧窮，高官竟答：「把閒置的房子出租賺錢」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸新冠疫情持續延燒，深圳、上海陸續封城，重創經濟。中國國家統計局前副局長許憲春日前接受訪談，被詢問如何解決年輕人就業、低收入戶經濟問題時，他竟然要窮人「有私家車，可以拉活」、「把閒置的房子租出去」。影片一出立刻被大陸網友痛批「比晉惠帝還沒腦子」。

許憲春日前接受《財經》雜誌副主編蘇琦訪談，兩人談到現今許多大學生畢業即失業，16歲至24歲青年失業率達到15％，年輕人賺錢、就業壓力非常大。他先點出2個關鍵原因，其中一個是新冠疫情衝擊，影響到企業的經營，進而影響到就業，另一方面是大學生、研究生畢業人數增加導致。

至於如何解決，他說「你有私家車，可以拉活，那麼這對於你解決就業問題、解決低收入群體的收入問題，我認為也是一個很有效的方式」、「還比如說，你把自己閒置的房子租出去，這也是獲得收入的一種方式」，認為這種靈活就業可以解決許多就業問題。

▲網友回應。（圖／翻攝自微博）

影片一出立刻被大陸網友痛批「比晉惠帝還沒腦子」、「執政者真的已經開始不了解底層的人民了」、「有幾套閒置的房子，我還在乎就業問題，有沒有腦子」、「現代版何不食肉糜」、「看來高官已經不知道老百姓的生活情況了」、「大家別罵了，他已經很努力在想像貧窮人的生活了」。