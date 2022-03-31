廖老大4／6上午10點開戰杰尼龜　這些人超給力「連交長都幫忙」

▲ 打龜號測試場地確定在台中高美濕地風車大道，其幕後推手是民進黨立委莊競程及市議員江肇國。（圖／莊競程臉書，下同）

記者游瓊華／台中報導

台灣廖老大對決中國「HG杰爺」，兩岸尬車賽事地點，一度面臨「無路可跑」。民進黨立委莊競程、台中市議員江肇國、曾朝榮等積極努力奔走下，甚至找上交通部長王國材，終於取得公文借到場地。台中港務分公司同意租借台中港環港北路進行0-400公尺賽車直線加速時測。

中國網紅楊永杰「HG杰爺」嗆台灣沒有快車，引爆台灣台灣賽車界達人廖志賢「廖老大」的怒火，特地改裝一輛「打龜號」，要打破中國時速0-400的直線加速紀錄，為台灣爭一口氣。

立委莊競程表示，今年2月底得知「廖老大」開始尋找相關測試場地，3月14日與江肇國、曾朝榮等共同現場會勘，並親自拜訪交通部長王國材與港務公司取得聯繫，希望加速相關案件的進度，3月30日港務公司正式發函許可同意租借台中港環港北路進行直線加速測試。

對於台中港務公司同意租借場地，莊競程說，「廖老大」原本認為，這是不可能的任務。由於風車大道屬於中央管轄，要申請困難度很高，原本也考慮過恆春機場，沒想到風車大道真的申請成功。

莊競程指出，這次「廖老大」的團隊為台灣而戰，受到國人很大的矚目，在尋覓場地時遇到很多的波折，可以說是困難重重，如今，經他與江肇國、曾朝榮等積極努力，終於讓「廖老大」順利找到適合的場地來測試，他也非常感謝交通部居中協調，讓這件事情可以順利完成，展現出中央對此賽事的重視。希望「廖老大」可以突破紀錄，為台灣爭光。

江肇國、曾朝榮說，協調場地過程中，很多人參與奔走，非常高興他們能夠幫上忙。這場競速對決，相信全台灣的人都很期待，共同祝福「廖老大」能夠跑出最佳成績，證明台灣的汽車工業技術水準一定打敗中國、贏得勝利。