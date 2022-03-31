和碩蔡進國獨攀遇山難　醫曝「STOP原則」救命：失溫3小時就會死

▲和碩前副總蔡進國不幸魂斷山林。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

和碩科技前副總裁蔡進國26日清晨獨自登三峽滿月圓步道後失聯，遺體在30日被新北消防局尋獲且證實罹難。對此，高山醫學專家王士豪提出遇到山難必記的口訣「STOP」，且要注意不能失溫，否則3小時內就可能死亡。

「迷途時的STOP原則，是老生常談了」，王士豪醫師在個人粉專發文表示，登山迷路路時要立刻想起STOP原則，而STOP中的S是停止（STOP），代表立刻停止前進，等待搜救隊到來；T則是思考（Think），思考周圍的景物有沒有印象，評估回到原道路上的可能性。

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O則是觀察（Observe），觀察周圍的環境，看看有沒有可用的自然物；P則是保護（Protect），要有長期抗戰的心理準備，因此需盤點自己攜帶的物品，分配好糧食、水，並做好保暖及防水，因人可以沒有食物活超過10天，但失溫只要3小時就可能死亡。

王士豪醫師表示他反對獨攀，「當您獨攀時，一旦您失去行動能力，您將沒有夥伴可以幫忙您，這個代價是無法彌補，而且代價太大了」，「去行動能力的時候，未必都是失去意識，有時候您根本就意識清楚，可是已經失去行動能力了。這時候如果因為您獨攀，沒有夥伴可以幫忙您，因此最後走向死亡。那真是太悲傷、太可惜了。」

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