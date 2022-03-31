　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和碩蔡進國獨攀遇山難　醫曝「STOP原則」救命：失溫3小時就會死

▲▼蔡進國。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲和碩前副總蔡進國不幸魂斷山林。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

和碩科技前副總裁蔡進國26日清晨獨自登三峽滿月圓步道後失聯，遺體在30日被新北消防局尋獲且證實罹難。對此，高山醫學專家王士豪提出遇到山難必記的口訣「STOP」，且要注意不能失溫，否則3小時內就可能死亡。

「迷途時的STOP原則，是老生常談了」，王士豪醫師在個人粉專發文表示，登山迷路路時要立刻想起STOP原則，而STOP中的S是停止（STOP），代表立刻停止前進，等待搜救隊到來；T則是思考（Think），思考周圍的景物有沒有印象，評估回到原道路上的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

O則是觀察（Observe），觀察周圍的環境，看看有沒有可用的自然物；P則是保護（Protect），要有長期抗戰的心理準備，因此需盤點自己攜帶的物品，分配好糧食、水，並做好保暖及防水，因人可以沒有食物活超過10天，但失溫只要3小時就可能死亡。

王士豪醫師表示他反對獨攀，「當您獨攀時，一旦您失去行動能力，您將沒有夥伴可以幫忙您，這個代價是無法彌補，而且代價太大了」，「去行動能力的時候，未必都是失去意識，有時候您根本就意識清楚，可是已經失去行動能力了。這時候如果因為您獨攀，沒有夥伴可以幫忙您，因此最後走向死亡。那真是太悲傷、太可惜了。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／20年老飯店熄燈！突宣布「永久停業」
上海封城「男氣喘身亡」！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車
館長大喊「我的30%股權呢？」　女會計寄「假合約」成犯罪鐵證
老婆1句話他結紮　「愛愛一次50元」網見3年總額狂笑
鼓鼓身邊舞者確診　活動緊急延期！「PCR結果出爐」
中職第一人　彭政閔將為紐約大都會「台灣日」開球
助理廁所探頭偷窺！議員竟說是「關心」　受害者氣炸
俄2架戰機「掛核彈」　入侵瑞典領空！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

不斷更新／全台31校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

和碩蔡進國獨攀遇山難　醫曝「STOP原則」救命：失溫3小時就會死

和碩蔡進國魂斷山林　山友熱議「保命神器」必買：不會迷路

快訊／桃園晚間又傳4例確診！「新增4校停課」　名單一次看

快訊／台中喜宴確診攻破金門！美髮師疫調不實　急匡3人採驗隔離

校園確診大爆發！本土學校單日增13例創近1年新高

確診者再現星巴克　該店提早打烊消毒

隔壁情侶一早呻吟！「直擊男友貼牆壁DIY」她躺床崩潰：好自卑

崇右科大2學生確診　校方：即刻起勿入校「遠距教學至4／11」

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

吳映潔提建議「秒被姚元浩捂嘴」委屈哭了　庹宗康擁入懷暖心安慰：那些臭男生！

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

不斷更新／全台31校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

和碩蔡進國獨攀遇山難　醫曝「STOP原則」救命：失溫3小時就會死

和碩蔡進國魂斷山林　山友熱議「保命神器」必買：不會迷路

快訊／桃園晚間又傳4例確診！「新增4校停課」　名單一次看

快訊／台中喜宴確診攻破金門！美髮師疫調不實　急匡3人採驗隔離

校園確診大爆發！本土學校單日增13例創近1年新高

確診者再現星巴克　該店提早打烊消毒

隔壁情侶一早呻吟！「直擊男友貼牆壁DIY」她躺床崩潰：好自卑

崇右科大2學生確診　校方：即刻起勿入校「遠距教學至4／11」

梁以辰沉默被指是間諜　她氣炸拍桌解釋：拿鏡子看他們嘴臉

射精防癌！研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降36%

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

小Call叔叔買預售屋遇詐騙　700萬退休金全沒了！

王淨約會就愛「偽素唇」、壞特用「手指上妝」耍心機

日本關東發生規模4.7地震　東京多區域猛搖

搶開門紅！大聯盟各隊開幕戰先發投手　名單揭曉

館長大喊「我的30%股權呢？」　女會計寄「假合約」成犯罪鐵證

雲豹「紳士之力」主題日　前棒棒堂威廉開球注入威力

美國海軍「E-2D先進鷹眼墜毀」1死2傷！2士兵腿骨折被拖出送醫

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

不斷更新／全台31校停課！9縣市爆師生確診

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

台中喜宴10確診海量足跡　急發3.6萬細胞簡訊

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

不斷更新／全台31校停課！9縣市爆師生確診

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面