原住民部落大學「校本部」揭牌　饒慶鈴盼整合各區域特色辦學

▲台東原住民部落大學今於TTICC揭牌成立校本部及歡慶開學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣原住民族部落大學邁入第21年，為提供民眾更優質便利的學習環境及服務，31日上午在原住民族文化創意產業聚落(TTICC)成立部落大學「校本部」暨開學典禮活動，並頒發林賢華等校本部或各分校講師聘書。縣長饒慶鈴表示，台東部落大學近年積極開設多元課程，包括基本型的釀製工藝、植物染及語言課程等，以及數位型和社教課程，去年約有2千多人次參加，今成立校本部期盼整合各區域特色辦學，推動原住民族終身教育及諮詢等服務，串聯部落資源辦理各類文化產業課程，藉此推動保存原民文化。

饒慶鈴提到，台東部落大學連續6年獲得原住民族委員會評鑑甲等，辦學成果豐碩，感謝中央支持，上任後即積極推動部落大學與空中大學合作「學歷認證」，今年也持續辦理，讓學員除了修習部落大學課程獲得學分之外，部份的課程可獲得空大的學分認證。

今年大幅提高部大講師及助教鐘點費，縣府也加碼增列經費在TTICC成立部落大學校本部，結合設備及人才匯聚原住民創作者，以傳統原住民族文化元素與精神為基礎，保存傳統工藝與發展新創工藝、藝術設計的學習環境，開辦專業設備課程，進而推動原民文創設計產業發展，未來也將持續增加各類課程，讓民眾可以就近學習。

原民處說明，為打造原民文化首都，臺東縣部落大學以文化為基底，在縣內各個區域開設課程，屬於「文化產業型」部落大學，設立5大分校(縱谷、東海岸、南迴、蘭嶼、校本部)整合分區課程，去年約有2千多人次參加。

今日並舉辦部落大學第一堂課數位文化教材「kaying的少女時代」紀錄片首映會及座談，邀請影片主要演員及工作人員出席。劇組人員包含新馬蘭部落、南王部落、泰源部落及都蘭部落的老中青族人參與拍攝工作，以及協助參與角色妝髮的公東高工，歷時3個多月籌備拍攝，紀錄阿美族特有的「Mitapi’」獻殷勤文化，片中紀錄的是泰源部落Mamu真實感人的生命故事，紀錄早期阿美族人的傳統婚嫁文化。