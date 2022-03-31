人妻不適返家...驚見尪「穿不同褲子」走進房！崩潰：是外遇嗎？

▲原PO發現老公穿不同款褲子回家，讓她不禁懷疑對方是否外遇。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者謝欣辰／綜合報導

夫妻關係中，最害怕的就是另一半對感情不忠。有位網友在《匿名公社》表示，自己不舒服請假，卻驚見老公竟穿著不同條褲子也突然回家，不僅舉止怪異「還給我哼著歌」，讓她懷疑「是外遇了嗎？」

原PO說道，身體突然不適，就向公司請假提早回家，沒想到老公竟也突然回來，「還哼著歌走進房間」，看到原PO時還嚇了一大跳，「我發現他穿的西裝褲，跟早上穿出門的顏色不一樣」，原PO表示，早上老公是穿黑色西裝褲，但現在卻穿著深藍色條紋的款式，「我沒買這件給他，連早上幫他打好的領帶也不見了」。

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原PO覺得老公行為怪異，「他手機一直響，但就是死不接一直掛掉」，甚至連親一下原PO額頭，告知自己跟同事有約要出門的時候，「我聞到他身上有香皂味，但我們家是用沐浴乳，不可能有那種味道」，但因為自己身體真的不舒服，所以也來不及追問對方，「現在我打給他也不接，我該怎麼辦」，原PO不禁崩潰，「他是外遇了嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「真相太殘酷了」，「換褲子又在外面洗過澡，當然有問題囉！看他之後會怎麼解釋吧」，「應該外面有人了」，但也有網友懷疑「如果偷吃，為什麼要換褲子」，「換褲子不是擺明要人懷疑嗎」，「我覺得先別想太多，等他回來再確認」。