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社會 社會焦點 保障人權

人夫帶女同學出遊！　車上過夜還討論裸體作畫...法官判免賠

車輛及停車場示意圖（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲邱姓導遊約國中同學盧女到花蓮出遊，還在車上過夜，被林姓妻子發現後怒告求償，法院判敗訴。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡怡萍／花蓮報導

一名林姓人妻在老公手機裡發現與盧姓女畫家的曖昧訊息，不僅討論夫妻間性關係、情趣用品，盧女還邀約老公當他的裸體模特兒，擔任導遊工作的老公，也約女子到花蓮出遊3天2夜，甚至2人一同在車上過夜，林女氣炸對盧女提告求償12萬。但花蓮地院審理後，認為看不出2人有逾矩關係或肉體接觸，判決盧女免賠。

林姓人妻提告指出，她在2021年3月間，偶然發現丈夫與盧姓女畫家聊天內容曖昧，且對話從2020年5月就開始頻繁連絡，內容包含夫妻間性事、情趣用品，還不斷以自己的性隱私為話題，丈夫甚至邀約盧女於2021年2月23日一同到花蓮遊玩3天2夜，第一晚睡在丈夫名下房屋，第二晚甚至就在丈夫的休旅車上過夜。

盧女解釋，她與邱男為國中同學，因同學會而重新開始聯絡，聊天內容都是要邱男好好與老婆相處、鼓勵他追回老婆，邱男確實有傳給她不雅內容，但她都沒有回應，相處時邱男肢體也沒有逾矩。

而出遊部分，因為邱男是導遊，事先已委託邱男規劃行程，本來也有另一名好友要同行，但友人後來身體不適，才變成邱男單獨載她出遊。期間邱不斷推薦要車宿才方便欣賞美景，她多次提出疑慮認為單獨睡車上不妥，但邱說他曾單獨帶挪威女教授、西班牙女遊客出遊，她才認為邱是專業導遊而答應，車宿照片也分享在國中同學LINE群組，對話中無異狀，且休旅車為9人座，邱睡在駕駛座、她在車尾，車輛也停放在公共區域路邊，並無其他可疑情事。

林姓人妻更指出，盧女曾約丈夫到台北共賞音樂會、夜宿工作室一晚，但盧女喊冤強調，音樂會是希望傳教會福音才邀約邱男，邱提出借宿工作室但她認為不妥而婉拒。

花蓮地院根據2人對話紀錄，針對林女所訴幾點提出解釋：2人出遊並夜宿車上後，若一般男女有感情或肉體聯繫，事後應多少能看出對話內容與氛圍改變，但2人對話並無跡象；音樂會後邱男也有表示「不過去了」，後面也沒再繼續細問，難認邱有前往工作室借宿的事實；至於林女主張就算2人沒有肉體接觸，也構成精神上戀愛，法院認為盧女對邱男並無展露任何好感，也多單純討論繪畫、旅遊、文學等共同興趣，難謂2人有戀愛而侵害配偶權之情形。

對於林女發現盧以畫畫之名，邀老公擔任人體模特兒，法院檢視2人對話內容：「（盧女）讓你當一天人體模特兒，你真的敢裸體？很有自信喔」「（邱男）蓋塊絲巾總可以吧！你睡我房有鎖，你放心」，後來邱男表明「再說了，再想想」，就無相關下文，又藝術範疇要視參與者心態而論，不能斷定有何踰矩行為。

法院勘查證據後，認為盧女確實規勸邱男與妻子改善關係、好好相處，花蓮遊玩後也表示要付行程費用給邱，但邱只說幫他父母作畫抵用就好；對於邱聊到性事、情趣等話題也沒給予回應，尚謹守界線，未逾越一般人交往分際，於是林女主張侵害配偶權賠償12萬並道歉不合理，予以駁回。

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