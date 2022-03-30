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社會 社會焦點 保障人權

醫生娘告老公學妹介入婚姻　「小三」爆料：妳明明知道是別人

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲醫生娘告老公學妹是小三，對簿公堂被爆老公另有正牌女友。（示意圖／Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市一名醫生娘告老公昔日學妹介入她的家庭，不僅跟她老公互傳訊息傾訴愛意，還有證人目睹2人同宿過夜，要求老公學妹賠償200萬元，學妹堅稱清白，反擊正宮明知「小三」是誰。台北地院審理發現，本案醫生明明頭髮濃密，證人卻說是禿頭，加上醫生娘提出老公與學妹的單獨合照，其實是從多人合照截圖翻拍而來，顯然欠缺證據，判醫生娘全部敗訴，可上訴。

本案醫生娘和老公結婚近40年，老公在新北市經營頗有名氣的私人診所並自創益生菌品牌，醫生娘提告主張婚後盡力扮演人妻、人母和子媳角色，悉心照顧子女和公婆，讓老公創業無後顧之憂，但前年（2020年）5月間，老公的公司女合夥人透露，老公和昔日學妹過從甚密。

醫生娘指稱蒐證發現，老公和對方互傳訊息傾訴愛意，包括男方說「颱風來的前夕對妳有著特別不同的思念，思念正如窗外落下的串串雨滴，晶瑩，純潔」，女方就回應I miss you 的貼圖，並表示「下了班如果沒事想出來吃東西走走就跟我說只要我還沒睡著都可以」等語。

醫生娘指稱，之後又發現老公不但深夜帶學妹到酒吧約會，也曾跟學妹到診所樓上共處一室約半小時，還到學妹住處留宿過夜，更被她一位朋友目睹，她因此遭親友指點竊論、極為不堪，內心飽受痛苦煎熬、身心嚴重受創，怒告老公學妹破壞她的婚姻，求償精神慰撫200萬元。

學妹喊冤跟醫生學長因跳國標舞而相認，又有許多共同朋友，進而合作推廣益生菌的銷售，但彼此從沒逾矩，學妹並指學長的女合夥人才是「小三」，與學長交往同居10多年，正宮都知情但沒提告，若她真的當「小四」，女合夥人查看學長手機時，就能輕易取得更具體證據，正宮也不用裁剪照片營造她跟學長單獨約會的假象。

法官查明正宮所提老公與學妹單獨合照，確實從多人合照截圖翻拍而來，且正宮所指2人在診所樓上獨處半小時，不排除是談生意，而2人互傳的訊息看來僅止於問候和抒發心情，相約用餐也在公開場合，沒超出一般社交範圍。

法官並指正宮找來的證人證稱，目睹本案醫生和學妹一起進入學妹住處，從下午4點多等到隔天凌晨0時許還沒下樓，但證人跟正宮只是朋友，卻自願在原地等候超過8小時，不太尋常、相當可疑，且證人宣稱認出本案醫生的特徵是「禿頭」，可是醫生明明頭髮濃密。

法官指正宮所提證據都有疑點，反而是學妹的辯解較可信，就算與本案醫生的互動稍有曖昧之處，也無法證明已達破壞婚姻共同生活的圓滿安全與幸福程度，據此判正宮全部敗訴，可上訴。

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