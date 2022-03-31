醫院副院長「摩鐵一摔」曝姦情　來過49次...和小三睡遍全台

▲擔任醫院副院長的陳男在麼鐵內跌倒送醫，意外讓元配揪出帶小三開房高達49次。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／彰化報導

曾先後任職於2間大型醫院副院長的陳姓男子，去年2月因為跌倒受傷被緊急送醫，其鄒姓妻子接獲通知趕到醫院，院方告知鄒女通報地點是某汽車旅館，鄒女大為訝異追查丈夫行蹤，赫然發現老公不僅光是這間摩鐵就光顧了高達49次，開房足跡甚至遍及全台飯店，氣得向與丈夫前往摩鐵的陳姓女子提告求償，法院判陳女須付40萬元損害賠償，可上訴。

鄒女表示，與老公陳男已結婚17餘年，育有1子，2021年2月17日接到老公妹妹來電，得知丈夫因摔傷在醫院治療，向醫院詢問送醫地點後驚覺在某汽車旅館，她向旅館調閱監視影像，看到丈夫載著1名女子一起進入房間。

鄒女為釐清事故前行蹤，查看丈夫手機才赫然發現，不僅這間汽車旅館已造訪49次之多，連高雄、屏東、澎湖、台中、台南等地都有到飯店入住的紀錄，鄒女認為丈夫與這名女子外遇偷情，憤而提告求償60萬。

陳女供稱與男子認識多年，本身也從事直銷、販賣生命營養素給對方，因此最近男子心情低落、運勢不佳，才常常約出去談心聊天，而出遊地點都是男子決定。事發當天，因為只知道男子有1個妹妹與高齡的父親，沒有任何家人聯絡方式，所以男子跌倒受傷時才請摩鐵櫃台通知送醫，但強調絕對沒有其他不正當男女關係。

彰化地院審理後認為，兩人如果要談心聊天，大可以選擇餐廳、咖啡店等公開場所，但陳女對被男子載到汽車旅館並未反對，違反一般社會通念，顯然逾越普通朋友交際，造成元配精神上痛苦屬實，但念在陳女單親有子女要扶養，男子其他次入住摩鐵是否與陳女也不得而知，判陳女應賠償40萬元較合理。