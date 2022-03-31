幕後／民眾黨桃園初選爆不公！賴香伶、謝立功互槓　柯文哲裁示維持現狀

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幕後／民眾黨桃園初選爆不公！賴香伶、謝立功為請假槓上　柯文哲裁示維持現狀

▲▼謝立功、賴香伶。（合併圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲謝立功、賴香伶。（合併圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來身陷行政不中立、用市政資源輔選的風波，而由其領導的民眾黨，近來積極運作桃園市長初選，卻也爆出資源分配不公的雜音。參與初選的立委賴香伶，質疑對手、代理桃園市黨部主委的秘書長謝立功，有運用職務之便選舉的行為，謝則反擊賴也保有立委身分；面對雙方爭執，黨主席柯文哲最後裁示維持現狀。

桃園市長鄭文燦任期將至，但目前國、民兩黨的候選人仍不明朗，民眾黨則積極運作，市長初選將由立委賴香伶對上秘書長謝立功。初選將採30%黨員投票、70%全民調，全民調將於4月15到17日進行，暫定政黨對比85%、黨內互比15％，4月18日結果出爐後，人選預計4月中旬出爐。

據了解，30日的民眾黨中央委員會討論桃園選情，2位參與市長初選的立委賴香伶、秘書長謝立功，因行政中立問題起了爭執。與會人士指出，賴香伶在會中認為謝立功身兼黨秘書長、桃園市黨部代理主委，為求公平，地方黨部主委的工作應該要請假；而謝立功則說，賴也仍保有立委身分，若要公平，是否也需請假。

▲▼民眾黨立委賴香伶參選桃園市長黨內初選記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

根據政壇不成文的規定，國、民兩黨過往不論是縣市長、立委甚至到議員，若參選人身兼黨職，多會宣示請辭或至少請假，以求在選舉過程中公平競爭。

此次賴香伶與謝立功起爭議的癥結點在於，賴僅透過服務處方式在選區服務，而謝則是身兼秘書長、桃園市黨部代理主委，掌握黨內中央到地方的大多數資源，讓賴陣營深感資源不對等。

面對民眾黨內也傳出行政不中立、資源分配不公的爭議，柯文哲聽聞後仍裁定維持現狀，謝立功、賴香伶2人都不需要為了初選特別請假。

黨內人士觀察，謝立功確實有透過中央黨部的資源在進行選舉工作，也會要桃園市黨部的人協助安排行程，並透過黨部與基層志工聯繫索要行程，次數之多讓志工反感，質疑謝都透過上對下的方式取得地方的資源，沒有感受到謝有認真在跑基層。

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,謝立功。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）

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