陸金融委給定心丸　中概股強彈「阿里巴巴暴漲36%」

▲紐約證交所。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院金融穩定發展委員會16日召開會議，由大陸副總理劉鶴親自主持，會議上提到，關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。消息公布後，低迷已久的中概股在美強力反彈，阿里巴巴、京東，以及滴滴等都大漲超過35%。

在美上市的中概股之中，知乎上漲了近80%，叮咚買菜、歡聚、貝殼、鬥魚上漲超過60%，拼多多、大漲56%，愛奇藝、嗶哩嗶哩漲近50%。電商巨頭之中，除了拼多多暴漲56%以外，京東上漲近40%，阿里上漲超過36%。新能源車中概股中，理想汽車上漲31%，小鵬汽車漲近30%，蔚來也大漲25%。

▼阿里巴巴。（圖／路透社）



除了中概股外，港股、陸股這兩天也強力反彈，恆生指數從15日收牌的1萬8千多點一路上攻，截至17日上午11時已經重回2萬1千點大關；A股3大指數也表現亮眼，其中滬指17日高開1.4%，深證成指高開1.9%，創業板指高開1.89%。

陸媒《第一財經》就金融穩定發展委員會會議上的內容詢問了高盛、大摩的分析師，高盛方面表示，國務院金融穩定發展委員會的專題會議發揮了引導市場的重要作用，體現了高層政策制定者對市場情緒的關注，也釋放了將保持政策寬鬆立場的積極信號，考慮到近兩周疫情的反彈等因素，近期如若推出更為明確具體的政策寬鬆措施將更有助於支撐整體經濟增長。

大摩中國股票策略師王瀅認為，金穩委的發聲提及了市場最為關切的問題，這是積極的跡象，涉及了關鍵方面，如房地產、中概股、境外上市企業、監管收緊等市場關切問題，「我們積極看待這些聲明，並注意到恆生指數已大幅反彈至我們的悲觀情景假設下的目標位19500點上方，A股亦上漲。指數回歸到我們的基本情景假設下的目標位，仍將是一條漫長的道路，但路徑已經比以往更為清晰。」