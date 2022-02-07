偽造財報！「中國版星巴克」繳1.8億罰款　賣5千萬杯拿鐵才能賺回

▲號稱「中國版星巴克」瑞幸咖啡初期擴店速度驚人，最後卻遭爆財務造假。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

被外界認為是「中國版星巴克」的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）近來遭爆出會計財報造假，不僅遭到美國證券交易委員會（SEC）指控，還被勒令退出美國股市，根據瑞幸咖啡上周提交的文件顯示，瑞幸咖啡已與SEC達成和解協議條件，繳納高達1.8億美元的天價罰款，相當於販售進5000萬杯大杯拿鐵咖啡才能抵銷。

根據外媒《Pandaily》，中國飲料連鎖品牌「瑞幸咖啡」於4日向美國證券交易委員會（SEC）提交一份文件，內容顯示該公司已經滿足達成和解協議的要件，即支付出高達1.875億美元的罰款。

報導指出，瑞幸咖啡曾於2020年12月16日宣布將以支付1.8億美元，以求在SEC所提告的會計詐欺指控上達成和解要件，SEC也立即向紐約南區聯邦地區法院提交擬議和解方案，認為雙方所促成的和解協議也須獲得法院批准；2021年9月，瑞幸咖啡表示已與美國集體訴訟原告代表簽署1.875億美元和解意向書，被認為是「天假罰款」。

以中國「雲快賣」微信點單系統標示出的2019年瑞幸咖啡1杯大師咖啡（大杯）拿鐵24元人民幣的價格換算，若要繳納1.875億美元天價罰款，瑞幸咖啡需要售出近4948萬杯的大杯拿鐵咖啡。

根據《華爾街日報》，瑞幸咖啡在草創初期成長速度驚人，開店速度快於星巴克，上市8個月市值增加1倍，最高達120億美元，然而2020年4月2日瑞幸咖啡自稱其虛報數億美元銷售額，是由數名員工經手，導致股價一度崩跌，最終被勒令退出美國股市，SEC持續要求瑞幸咖啡補交審計財報，而瑞幸咖啡也以補交2020年度審季財報給SEC。

另外，瑞幸咖啡目前還不確定是否會重新回歸股市，英國《金融時報》今年1月曾透露瑞幸咖啡正考慮今年底在美國重新上市；不過，瑞幸咖啡否認這一項報導。

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