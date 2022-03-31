　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穿女裝卻被喊先生！跨性別「證件稱謂貼紙」即日起醫院、店家發放

▲▼台灣同志諮詢熱線協會特別製作「證件稱謂貼紙」，在姓名之後加上對當事人認同的性別稱謂，即日起與台北市政府、高雄市政府及友善民間團體、醫療院所及店家合作發放。（圖／台灣同志熱線協會）

▲台灣同志諮詢熱線協會特別製作「證件稱謂貼紙」，在市政府、民間團體、醫療院所及店家合作發放，開啟性別友善第一步。（圖／台灣同志熱線協會）

記者林育綾／台北報導

今（3/31）是國際跨性別現身日，台灣同志諮詢熱線協會特別製作「證件稱謂貼紙」，註明希望被稱呼的稱謂，即日起與台北市政府、高雄市政府及友善民間團體、醫療院所及店家合作發放，開啟性別友善的第一步，避免叫錯性別稱謂的窘境。

台灣同志諮詢熱線協會政策倡議主任蔡瑩芝表示，在台灣需要出示證件的場合與時機很多，舉凡政府機關、金融機構、醫療院所、電信業、住房、保險等等；而在許多需要出示證件的場合，櫃檯的承辦人員為了表示禮貌，會依照證件上的資訊，在姓名之後加上相對應的性別稱謂，例如「陳oo先生、林oo小姐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但依照性別所區分的「先生」和「小姐」，卻未必符合所有人的喜好，特別是當自身性別認同或外在性別表現，與證件所示之性別不相符時。例如被喊作「陳oo先生」，現身的是穿著裙裝、留長髮的人，當工作人員在大庭廣眾之下叫錯了對方的性別稱謂，這樣的狀況不僅讓當事人困窘，也使工作人員尷尬。

跨性別代表Alice出席分享親身經歷表示，為了性別認同，在別人看不見的地方承受了非常多的壓力和痛苦，付出了非常多的努力，卻常常不知道在什麼時候遇見了某個陌生人的第一句話就被徹底的否定，尤其很常發生在一些需要出示證件的場合。「我自己被性別錯稱不至於生氣，但會覺得很煩，又來了，有點像你過年回家怕被問什麼時候要結婚生小孩的那種煩，每年一次都快受不了，但跨性別每天都怕這種事發生。」

Alice現在會使用證件稱謂貼紙，讓他人知道該如何稱呼自己，「需要出示證件的場合比較麻煩，所以我在健保卡上面貼了一張貼紙，自己在上面寫『跨性別女性，請喊小姐』，讓護理師知道怎麼稱呼我，盡量避免叫錯了，我尷尬你也尷尬。」而現在熱線幫大家做好了現成的貼紙，讓大家可以選擇自己喜歡的稱謂，她覺得很棒，「希望大家以後處理公務，拿到別人證件的時候，可以稍微留意一下，如果有這樣的貼紙，就可以依照它來稱呼。」

衛福部金門醫院精神科主治醫師、台大醫院精神醫學部兼任主治醫師徐志雲則建議，「在還不了解對方時，其實可以只稱呼名字就好，等到比較熟悉對方的性別認同，那就以對方的性別認同來稱呼先生小姐即可。」

徐醫師也表示，醫療人員的日常工作相當忙碌，需要醫療院所營造多元性別友善的環境，讓醫病雙方更順暢和諧。例如在醫院表單的設計當中，加入顧及不同性別認同、性傾向、性行為的開放式設計，又例如醫院空間的性別友善設計，像是性別中立的廁所，讓不同性別的人都能放鬆如廁。而「性別稱謂貼紙」只是第一步，多元友善的務實作為，還有賴主事者多多支持與營造，讓醫療人員與就醫民眾都能有更自在的環境。

▲▼台灣同志諮詢熱線協會特別製作「證件稱謂貼紙」，在姓名之後加上對當事人認同的性別稱謂，即日起與台北市政府、高雄市政府及友善民間團體、醫療院所及店家合作發放。（圖／台灣同志熱線協會）

▲「證件稱謂貼紙」註明希望被稱呼的稱謂，無論是先生、小姐或只叫名字即可。（圖／台灣同志熱線協會）

台北市性別平等辦公室執行長周榆修也表示，台北市政府打造多元共融城市，讓不同性別的人，都能在台北以自己最舒服的方式，自在過生活，更提到跨性別者的處境其實比同志更艱難，更不被理解，大家也更陌生。因此北市政府包括像性平辦、民政局，去年都把倡議重點擺在跨性別議題，要讓大家更能理解。

其中性平辦特別整合北市府各局處針對跨性別者的友善措施，提出「跨性別者日常需求資源整合服務方案」、去性別化服務，打破性別框架的作法，所有人皆能適用，要促進更全面、更細緻的性別平等。比如增加性別友善廁所，或是廁所標誌不再使用裙子、菸斗來呈現，而是以便器種類或裡面的設備（小便斗、馬桶、尿布台、兒童安全座椅、無障礙符號）來呈現。  

目前熱線設計的「證件稱謂貼紙」在台北市政府性別平等辦公室、衛生局、民政局及高雄市政府民政局的協助下，將於台北市各戶政事務所、市立聯合醫院及大型醫療院所、高雄市政府各區公所的服務台皆可索取，亦可至北市政府衛生局社區心理衛生中心網站下載電子檔；熱線也同步募集同志友善民間團體、醫療院所及店家來擺放此貼紙，歡迎有意願加入的店家及單位與熱線聯繫。

熱線表示，「證件稱謂貼紙」僅是朝向友善環境的一個起頭，有更多情境有賴系統和環境的調整，例如有一些醫院已改採病人插健保卡報到，在這樣的情境下，可能需要醫院報到系統增加欄位的方式處理。而在接下來兩年，將會投注更多資源，發起「行動代號跨性別」計畫，預計培育更多關注跨性別議題與政策的LGBTQ+運動者，一起組織規劃及參與跨性別相關議題的社會教育和政策宣傳，共同改善跨性別者在日常生活、職場就業、醫療現場等經驗處境。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／初鹿牧場媽1家5口確診！　1歲兒也染疫
快訊／柯文哲脫口罩開唱！　衛生局確定要開罰了
台灣沒有要共存！陳時中揭「1數據」不放棄清零
快訊／北市確診足跡曝！　星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城
快訊／勒死兒女還自稱「99分媽媽」　單親媽最終判決出爐
快訊／和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值曝　妻女急採驗
孫藝真玄彬婚禮開始！「大咖自駕出席」百萬名車排一線
快訊／台東+5足跡！　台鐵、超商、圖書館
快訊／台南確診足跡曝！　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列
快訊／中和某公寓再增5確診！　雙和社區959人採檢出爐
快訊／高師大附小2童確診　全校1452人採檢出爐
快訊／基隆+22足跡曝！　安樂市場、銀行、廟口入列
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

「北投鬼樓」搭上房市順風車　單價衝上37萬創社區新高

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

宋兆文／俄傷亡慘重烏慘勝　兩岸能戰但不求戰

100元「神秘白飯」掀討論　爭鮮2款愚人節限定商品4／1正式上架

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

柯文哲脫口罩唱歌慘了！北市衛生局要開罰　最高恐罰1.5萬元

《黃金歲月》黃文星被笑胖！　怒瘦5公斤曝秘訣：男演員也有羞恥心的

驚悚瞬間曝光！凌晨「飛車撞路桿」車頭爛毀　屏東醉女送醫

台航「台敏輪」交船　簽3年半浮動長約　今年三新船加高獲利

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

即／台中傳確診！Buffet喜宴群聚狂燒

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

義大利麵店曬對話3點回擊　Joeman回應了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面