獨／台中喜宴群聚擴大「吃Buffet狂離席」　名醫：恐已擴及2、3層

▲台中喜宴群聚擴大「賓客吃Buffet」狂離席，名醫：恐已擴及2、3層。（圖／翻攝餐廳臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中喜宴群聚風暴擴大，除昨天公布、案23277海軍士官等3人染疫外，一夜間又暴增多起個案。據悉這場婚宴破百人參加，且婚宴餐點採取自助餐模式，僅部分餐點是由服務人員送上桌。疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬聽聞也憂心，直言此模式賓客往來更頻繁，染疫風險暴增，感染恐已擴及第2、3層。

在3月26日舉辦的這場喜宴，走美式喜宴風格，不同以往傳統喜宴由服務人員一道一道上菜，而是採自助餐模式，賓客可以自行取用喜歡的餐點，但取餐時要戴口罩。

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▲疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬。（圖／記者游瓊華攝）



黃高彬表示，婚宴時大家情緒高昂，賓客們許久未見吃飯聊天，一定會口沫橫飛，加上採自助餐模式，人走來走去，彼此互動比一般喜宴更加熱絡頻繁，「確診人數會比想像中多，25日喜宴結束到昨天陸續出現確診者，染疫人數恐已達第二、三層」！

昨天傳出包括案23266、案23268、案23277在25日、26日及27日到台中國家歌劇院的「VVG餐廳」參加婚宴，Ct值分別在11至20之間。外界原以為3人為好友共同前往喝喜酒，但實際上3人互不認識，衛生單位也坦言，「這是讓人最擔心的地方！」

▲台中歌劇院今天仍舊閉館。（圖／環保局提供）



台中市衛生局昨天公佈3人足跡，包括「林酒店森林百匯自助餐」、「left左派酒吧」、「台中鳥日子」、「好樂迪KTV台中三民店」、「有益肚包雞」，相關足跡點已通知全面清消並掌握接觸者198人，將持續疫調採檢，防堵疫情。

金門縣今天一早公布一位26歲男子為台中婚宴群聚、案23277接觸者，並於昨天晚上PCR結果確診，目前是無症狀確診者。稍早金門縣府也公布該名男子搭乘航班，並表示目前已匡列24人，採檢23人初步結果均為陰性。

